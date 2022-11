Pinoy singing competitions sa Assir, Saudi Arabia nagbabalik

ASSIR - Balik na ang singing competitions para sa mga Pinoy sa Assir region ng Saudi Arabia na natigil dahil sa pandemya.

Sa kanilang ikalawang season, nagpasiklaban kamakailan ang 14 na Pinoy sa 'Assir Region Singing Idol Season 2' na ginanap sa Nassim American compound na inorganisa ng Assir region Overseas Filipino Talents sa pamumuno ni Jayson Ecat Sevilla, ang kampeon ng 'Assir Region Singing Idol Season 1.'

Layon ng patimpalak ang maitanghal ang talento ng mga Pilipino sa Assir at makalikom din ng pondo para sa mga distressed OFWs na nasa Bahay Kalinga sa Jeddah.

“Actually in organized po namin ito ng mga kapwa nating mga OFW para makaipon tayo ng pondo para makatulong tayo sa mga distressed OFW sa Jeddah kaya naman po ine-encourage po namin lahat ng mga kapwa po namin na mga talented OFW,” sabi ni Sevilla, Organizer at Over-all Chairman ng Assir region Singing Idol-Season 2.

Sumuportado rin ng ibang lahi ang kumpetisyon na nag-sponsor at nagpahiram pa ng teatro para may magamit ang organizers, contestants at mga nanood.

Nagpakitang-gilas din ang mga banda na Najkha Muzika at dancers mula pa sa Najran. Nagpapasalamat naman ang sampung napiling finalists na kabilang sa grand finals sa Disyembre.

“Sobrang saya po kasi nagampanan ko yung dapat kong gawin, naipakita ko sa ating mga kapwa Pilipino na ang mga Pilipino ay tunay na mahuhusay pagdating sa pag- kanta,” sabi ni Roniel Andres, grand finalist ng Singing Idol Season 2.

“Salamat po at marami ang nagtiwala sa akin sa mga baguhan din po huwag po kayo ng bumigay huwag mag-back-out sa dream ninyo na kumanta o ano mang talent mayroon kayo, just pursue it. See you po sa grand finals,” sabi ni Joseph Bermudez, grand finalist, Assir Region Singing Idol Season 2.

“Grabe ang talent especially pagdating sa singing contest. Grabe ngayon, nasaksihan natin ang mga magagaling nating kababayan na nag-showcase ng kanilang mga talent dito sa Assir Region,” sabi ni Jestoni Trayco, hurado ng Singing Idol Season 2 at Vlogger sa Assir Region.

Pangako ng mga contestant ang mas level up na kantahan sa final round!

