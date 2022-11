Photo exhibit ng Pinay artist sa Barcelona, hinangaan

BARCELONA - Tagumpay ang unang photo exhibit sa Spain ng Pinay filmmaker at photographer na si AC Maria. Pinamagatang Dose Caras o labindalawang mukha ang exhibit na inihalintulad niya sa labindalawang numero sa mukha ng relo. Isinalarawan ng exhibit ang buhay ng migranteng Pilipino.

Sa opening night, dumalo ang naging photo subjects ni Maria. Isa-isa niyang ibinahagi ang kwento nila na nakapaloob sa bawat litrato. Maliban sa iba-ibang emosyon, may kanya-kanyang ding mensahe ng pangarap at pakikibaka ang bawat kuwento.

Tulad na lang ng litrato ni Renelyn Malveda, isa sa Dose Caras. Matapos kasi ng isang taong pagsasama ay bigla siyang iniwan siya ng kanyang asawa. Parang bulang nawala at hindi man lang nagpaalam.

Hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman ni Malveda kung nasaan ang kanyang asawa.

“Para maging inspirasyon din sa iba, maging matatag at maging malakas, maging malakas din na babae,” sabi ni Malveda.

Sa ika-12 mukha sa kanyang exhibit , nakasulat naman ang mga mensahe sa isang salamin na “Ikaw ay mukha ng katapangan, dangal at pag-ibig,” na nakalaan para sa sinumang sisilip sa salamin na ito.

Hinikayat ni Maria ang mga bisita na sumulat ng kanilang mensahe sa sarili.

“At kung anuman ang lahi mo, anuman ang lahi niya, may pagkakapantay tayo dahil tayo ay tao, may nararamdaman tayo, iisa ang mukha natin, mukha ng dangal, ng katapangan, at ng pag-ibig,” sabi ni Maria.

“Humanga ako sa pinakitang sensibility ni AC, nakuhanan nya ang esensya ng mga litrato, lahat ng gawa nya ay mula sa kanyang puso,” sabi ni Pilar Ilar Lillo, bumisita sa exhibit.

“Iba-iba ang istorya, so gusto naming ipakita iyun at kung papaano sila nag-struggle, overcome yung challenges, so that the stories that they have to tell can also serve as an inspiration for others to reach their dreams,” sabi ni Ma. Theresa S.M. Lazaro, Consul General, PCG Barcelona.

Ang exhibit ay ginanap sa Philippine Consulate General sa Barcelona noong October 21 hanggang November10, 2022.

