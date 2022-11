Pagtugon sa labor issues, red-tagging paksa ng Bonifacio Day protests

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA (UPDATE) — Nagsama-sama ngayong Miyerkoles ang ilang grupo para gunitahin ang ika-159 anibersaryo ng kapanganakan ng bayaning si Andres Bonifacio.

Matapos ang isang programa sa Plaza Miranda sa Maynila, nagmartsa pa-Liwasang Bonifacio ang mga grupo para sa wreath laying ceremony, at tumuloy sa Mendiola.

Lumahok sa event ang mga miyembro ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan), All Workers Unity, Nagkaisa, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Alliance of Concerned Teachers, at Gabriela para ipanawagan ang umento sa sahod, at pagtigil sa kontraktualisasyon at red-tagging.

Sinabayan din ng protesta ng ilang progresibong grupo ang pagdiriwang ng Bonifacio Day sa Cebu City.

Hiling ng Bayan Central Visayas na magkaroon ng tunay na reporma sa ilalim ng administrasyong Marcos, kabilang ang pagbibigay ng livelihood program sa mga magsasakang apektado ng taas-presyo ng bilihin.

Nagpahayag din sila ng pagtutol sa panukalang pagbabalik ng mandatory Reserve Officers' Training Corps (ROTC).

Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Bonifacio Day sa Bonifacio Monument sa Caloocan City.

Sa kaniyang talumpati, sinabi ni Marcos na mahalagang pagyamanin ng mga Pilipino ang pagsariwa sa alaala ng bayani at pag-unawa sa kasaysayan, na siyang nagsisilbing gabay aniya tungo sa mas magandang kinabukasan.

Hinikayat ni Marcos ang mga Pilipinong patuloy na parangalan si Bonifacio at lahat ng bayani ng bayan na nag-alay ng buhay para matiyak ang kalayaan at pagkakakilanlan ng Pilipinas.

Tungkulin aniya ng bawat Pilipinong panatilihing buhay ang diwa ng kanilang mga layunin, at tiyaking mapayapa, malaya at masagana ang sambayanan.

Sa Mati City, Davao Oriental, nag-alay ng bulaklak ang mga lokal na opisyal sa Bonifacio Shrine.

Nagbahagi rin ng kuwento si Mati City Mayor Michelle Rabat, na apo ng ikalawang asawa ni Bonifacio na si Gregorio de Jesus.

Binansagang "Ama ng Himagsikang Pilipino," si Bonifacio ang isa sa mga nagtatag at kalauna'y namuno sa kilusang Katipunan, na naglayong makamtan ng Pilipinas ang kasarinlan mula sa Espanya.

— May ulat nina Jeff Caparas, ABS-CBN News; at Annie Perez at Hernel Tocmo