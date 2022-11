26 Pinoy engineers kinilala ng ASEAN Engineering Register sa Qatar

DOHA - Sa isang natatanging pagtitipon sa Doha, pinarangalan ang 26 na Pilipinong engineer sa ASEAN Engineering Register (AER) conferment. Inorganisa ang conferment ceremony ng Philippine Institute of Civil Engineers (PICE) Qatar chapter.

“This is the culmination of the process in the application to become an advanced-level engineer,” sabi ni Engr. Mario Oligo, Events Chairman, AER.

Layunin nito na iangat ang kalidad at kakayahan ng mga Pinoy engineer, hindi lang sa Qatar kundi sa buong mundo.

“When we came here in Doha ang nakikita ko kasi bakit iba yung treatment nung professional engineers na mga European, and I discovered na yung mga Pilipino ay hindi kasama sa mga international registries,” sabi ni Engr. Roy Baquiran, Deputy Presidential Adviser, AER-PTC MENA.

Pinangunahan ng Philippine Technological Council at POLO-OWWA Qatar ang paggawad sa 26 engineers, 24 sa kanila ay galing sa PICE Qatar at dalawa sa ICEP Qatar.

“Hopefully this month we will be introducing the international professional engineer para magkaroon tayong mga Filipino engineers ng apat na engineering registries para maging pantapat natin sa international registry,” dagdag ni Baquiran.

Naging espesyal ang okasyon sa pagdalo ng kapamilya ng Pinoy engineers.

“I’m encouraging you to make your application, start your application now and soon you’ll also be part of a conferment ceremony to receive your certificate as an ASEAN engineer,” paanyaya ni Oligo.

Damang-dama ng bawat engineer na nabigyan ng conferment ang saya at tagumpay kasama ang kanilang pamilya.

“Just enjoy your conferment and be an inspiration to the young engineers,” sabi ni Engr. Mark Anthony Abendan, Chairman, PPOQ.

“Congratulations sa mga bagong ASEAN Engineers,”sabi ni Baquiran.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Qatar, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

