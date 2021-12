Watch more on iWantTFC

Binigyang diin ngayong Martes ng World Health Organization (WHO) ang proseso ng genome sequencing para matukoy kung nakapasok na ang bagong COVID-19 variant of concern sa Pilipinas.

Ayon kay WHO country representative Dr. Rabindra Abeyasinghe, mainam na ma-sequence ang lahat ng sample ng mga pumasok sa bansa na positibo sa COVID-19 nitong nagdaang 2 linggo.

"I think what’s important is to focus on samples of people who were detected positive in points of entry or arrivals during the last 10 days or 2 weeks because the likelihood of detecting the Omicron variant will be higher," ani Abeyasinghe.

Ayon pa kay Abeyasinghe, kahit galing sa bansang wala pang kaso ng Omicron, basta positibo sa COVID-19, mahalagang ma-sequence.

"We need to be aware of the fact that many countries have limited capacity for whole genome sequencing and that’s why I am advocating that any returning traveler from overseas should be sequenced as a priority," aniya.

Ayon kay Philippine Genome Center Executive Director Cynthia Saloma, binalikan na nila ang kanilang database at wala pang nakitang Omicron variant.

Marami ang nangangamba kaugnay sa bagong variant dahil hindi umano malabong magdulot ito ng muling pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Ito'y sa harap ng patuloy na pagbaba ng mga kaso sa bansa dahil sa lawak ng pagbabakuna. Naibaba na rin ang quarantine restrictions dahil dito.

"We'd like to assume that it can act like Delta and it can lead to a really high number of cases," sabi ni Dr. Alethea de Guzman, direktor ng Department of Health Epidemiology Bureau.

Dahil limitado pa rin ang impormasyon sa variant, hindi pa nakikitang mas nagdudulot ito ng malalang sakit.

Wala ring nakikitang pagkakaiba ng sintomas ang taong tinamaan ng Omicron at ang ibang nagkasakit bunsod ng ibang variant.

Samantala, ayon kay Guido David ng OCTA Research Group, mula Nobyembre 23 hanggang 29, bumaba sa 204 ang average daily cases ng COVID-19 sa Metro Manila.

Huling nakatala ng ganoon kababang 7-day average noon pang ikalawang linggo ng Hunyo ng nakaraang taon.

Posible umano itong bumaba sa 100 pagsapit ng Pasko at Bagong Taon, kung hindi magkakaroon ng epekto ang Omicron variant sa bansa.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News