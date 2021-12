Pinoy artists dumating na Dubai para sa 1MX concert

DUBAI - Dumating na sa Dubai ang mga Pinoy artists na magtatanghal sa 1MX Dubai 2021 concert na gaganapin sa Dubai World Trade Center sa December 3.

Si Ez Mil ang kauna-unahang artist na dumating. Sa kabila ng haba ng biyahe at safety protocols na pinagdaanan sa airport, bakas sa kanyang mukha ang excitement sa pagbabalik niya sa Dubai.

“This is crazy.parang it’s been a while since coming here. Sobrang liit ko pa noon so I’m just excited,” sabi ni Ez Mil.

Dahil sa kanyang excitement, nagbigay siya ng sample rap para sa kanyang fans.

“Mga kababayan pala natin na nandito sa Dubai, I would like to invite all of you guys to go to the concert on Dec 3 and it’s gonna be World Trade Center, tara nood kayo!” paanyaya ni Ez Mil.

Samantala, magkasunod namang lumabas sa Dubai International airport sina Moira at Gigi de Lana. Bakas din ang excitement sa kanilang pagbabalik sa Dubai.

“I am so excited to finally see you again.You guys are gonna be the first audience we will see in two years and so I am just so excited,” sabi ni Moira.

“So ang feeling ko nandito na ako sa Dubai, sympre sobrang na-eexcite ako and sa magiging live performance namin dito, feeling ko mafu-fulfill ang puso saka yun soul ko and my mind kasi ito na un eh, magpe-perform ako ulit sa harap ng maraming tao,” sabi ni Gigi de Lana.

Matiyaga namang nag-abang ang fans ng grupong Bini at BGYO. May mga poster pa ang mga magkakaibigang sina Jovy, Cheeny at Diastine para sa mga idolo.

“Super excited na po kaming makitang magperform live dito sa Dubai. Ito na po yun pinaka-aabangan namin”, sabi ng isang fan.

Hiyawan ang fans sa pagdating ng kanilang mga iniidolo. Pero gustuhin mang makipagkamayan sa fans. Pigil na pigil ang grupo dahil kailangang panatilihin pa rin ang social distancing.

Sa pagluluwag ng safety protocols dito sa Dubai, inaasahan ang full capacity crowd sa concert venue ayon sa itinakdang bilang Kaabang-abang ang 1MX Dubai dahil ito ang pinakamalaking Filipino music festival na ginaganap sa iba-ibang siyudad sa buong mundo.

Mabibili ang ticket sa Platinumlist, Virgin Megastore, Book My Show at 800 tickets.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

(Ulat ni Randy Lamsen kasama si Rachel Salinel sa Dubai, UAE)