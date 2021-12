Pinay sa Austria ginawaran ng titulong “Consulant” ng European Police Association

VIENNA - Ginawaran ng titulong “Consulant“ ng European Police Association ang isang Pinay sa Austria na si Marizel Rojas dahil sa kanyang ambag para mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Austria.

Nasa hard lockdown pa ang Austria dahil sa mataas na bilang ng COVID-19 infections at intensive care patients sa mga ospital.

Kaya ginawang simple ang programa sa Philippine Embassy sa Vienna para pormal na ipagkaloob ang insignia kay Rojas ng European Police Association (EPA).

Ang EPA ay isang non-profit association na kinabibilangan ng officials mula sa European countries na may police competencies kasama ang mga miyembro ng EU at NATO.

“I am very pleased to welcome our new member, our Consul and liaison for the Philippines,” sabi ni Director General and official delegate of the European Police Austria na si Heinz Habe Napili si Rojas na bigyan ng parangal ng EPA dahil sa kanyang pakikipagtulungan para mapatatag ang ugnayan ng Filipino community sa Austria at mga aktibidad ng European Police.

Isa na rito ang pagtatanghal ng makasaysayang cultural parade sa Vienna noong Oktubre bilang paggunita ng ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng Austria at Pilipinas na si Rojas ang overall chairman at ang European Police Association ang tumulong para maisakatuparan ang selebrasyon.

“It requires good character, experience, tolerance, cosmopolitanism and humanity. Marizel Rojas has proven all of these many times and that made a significant contribution for international understanding between your home country, the Philippines and Austria,” pahayag ni Kermann Kroiher, EPA Director for International Affairs and Public Relations.

Umaasa si Director Kroiher na lalong mapatatag pa ang ugnayan ng Austria at Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang honorary member at Consulant ng Pilipinas sa EPA.

Aktibong Filipino community leader si Rojas sa Austria. Chairperson siya ng European Network of Filipino Diaspora in Austria at Pangulo ng Bikol Association in Austria. Noong 2019, ginawaran din siya ng Filipina Women’s Network bilang isa sa Most Influential Filipina Women in the World Award.

“I hope in one way or another, I will live up to the expectations of a consulant of the EPA. Thank you very much,” pasasalamat ni Rojas.

