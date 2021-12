MAYNILA- Dumating Martes ng gabi ang mahigit 500,000 na Astra Zeneca vaccines na donasyon ng South Korea sa Pilipinas.

Nakalaan bilang pangdagdag sa vaccination days ang set ng Astra Zeneca vaccines na dumating Martes 9:05 ng gabi sa NAIA Terminal 3.

Ang 539,430 doses ng bakuna ay donasyon ng pahalaaan ng South Korea sa Pilipinas.

Ayon kay Ambassador Kim In-chul, natutuwa sila sa tulong na naibibigay sa Pilipinas bilang hakbang para masugpo ang COVID-19.

"The Korean government hopes that with this contribution we’ll be able to help a little bit the Philippine government’s effort to fight the Corona Virus and also that this relation will also contribute to the existing friendship and cooperation between our two countries," ani Kim.

Sinabi rin ni Kim na simula pa lang ng pandemya ay nagdo-donate na ang Korean government sa Pilipinas gaya ng mga face masks, test kits at iba pang pangangailangan.

Nagbigay din sila ng cash donation na $1 milyon para labanan ang COVID-19.

Dagdag pa ni Kim na may parating pang ayuda mula sa kanila.

"We’ll be doing the same thing again next year, so it will be 2 million US dollars. We are also working with Sec. Galvez to bring here about 24-25 trucks so that the remote areas will have a better access to the vaccines," aniya.

Labis naman ang pasasalamat ni Secretary Carlito Galvez Jr. kay Kim sa lahat ng mga tulong na ibinibigay ng Korea sa bansa.

Sinabi ni Galvez na naghihigpit na uli sila kung sakaling makapasok na ng Omicron variant dito sa Pilipinas.

"We are conducting a lot of preparations, the same preparations from Delta. We are now mobilizing our hospitals and also looking at the reconstitution of our healthcare workers and also providing them the needed boosters before the next will variant will be coming here. It is a matter of time, we know that it would be coming but what we do now is we mitigate the impact and also mitigate the transmission," aniya.

Dahil sa posibilidad na makapasok ang Omicron variant sa bansa, ang pagsusuot ng faceshield ay depende sa magiging alert level ng isang lugar.

Kung alert level 5, ito ay mandatory, kung level 4, ito ay depende sa lokal na pamahalaan.

Kung nasa Alert Level 1 hanggang 3 naman, ang pagsusuot ng faceshield ay optional.

Ibinahagi rin ni Galvez na sa ikalawang araw ng national vaccination day ay maayos naman ang lahat.

Ang target ng pamahalaan ay umabot sa 3 million ang mababakunahan.

"Based on the rating on the daily targets, we are now number 5 on the global rating on the fastest jabs everyday," aniya.

Sinabi rin ni Galvez na target nilang mapaturukan ng booster ang nasa A-4 category sa ikalawang linggo ng Disyembre.