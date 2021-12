Watch more on iWantTFC

Sa unang pagkakataon, nakapagbakuna ang Pilipinas ng higit 2.5 milyong dose ng COVID-19 vaccines sa loob lang ng isang araw.

Ito ay sa unang araw ng national COVID-19 vaccination drive noong Lunes, na layong makapagbakuna ng 9 milyon sa loob ng 3 araw.

Pero ang 2.5 milyon ay kapos pa rin sa target na 3 milyong indibidwal kada araw.

"Ang pinaka-highest lang natin is 1.2 million. And we were able to double it," sabi ngayong Martes ni vaccine czar Carlito Galvez Jr.

"I'm still very confident na 'yong 3 million, masu-surpass natin 'yon. Unang-una ngayon walang pasok," ani Galvez, na tinutukoy ang paggunita sa Bonifacio Day.

Pinakamaraming naibakuna sa Calabarzon, na sinundan ng Central Luzon, Western Visayas, Central Visayas at Bicol region.

Mababa naman ang bilang ng mga naturukan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

"Vaccine preference [ang cause]. Second is hesitancy ng seniors. Third is accessibility. Nakita natin na 'yong areas sa BARMM ay island provinces," paliwanag ni Galvez.

Tumutulong na umano ang militar at Department of Transportation para madalhan ng bakuna ang mga malalayong lugar.

Inirekomenda naman ng National Task Force (NTF) Against COVID-19 sa mga local government unit na dagdagan ang screeners sa vaccination sites para hindi apaw ang pila ng mga magpapabakuna.

Mula sa target na 77 milyong Pilipino o 70 porsiyento ng populasyon, 36 na milyon o nasa 46 porsiyento na ang fully vaccinated laban sa COVID-19.

Samantala, sa kaniyang "Talk to the People" noong gabi ng Lunes, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na bukas siyang gawing mandatory ang COVID-19 vaccination kung irerekomenda ng Inter-Agency Task Force.

Ito'y sa gitna ng banta ng Omicron variant sa ibang bansa.

Dahil din sa banta ng bagong variant, inirekomenda ng NTF na isama na ang essential workers o A4 priority group at mahihirap o A5 sa mga puwedeng bigyan ng booster shots simula Disyembre 10.

Ayon naman kay Galvez, posibleng sa Enero magsimula ang pagbabakuna laban sa COVID-19 ng mga batang may edad 5 hanggang 11.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News