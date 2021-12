“Philx : More Than Manpower” Entrepreneurship Forum, itinanghal sa Dubai

DUBAI- Inorganisa kamakailan ng Philippine Consulate General in Dubai and Northern Emirates kasama ang SandBox Middle East, ang “PHILx: More than Manpower” forum, kung saan itinampok ang mga matagumpay na Filipino owned businesses sa United Arab Emirates at kanilang naging kontribusyon sa ekonomiya ng UAE.

Layon ng forum ang itaas ang tingin ng mundo sa imahe ng OFWs at ipakita sa business community na hindi lang magagaling na manggagawa ang mga Pilipino kundi magagaling rin sa pagnenegosyo.

Pakay din ng forum na mabigyan ng inspirasyon ang mga bagitong Pinoy entrepreneur na sundin ang kanilang pangarap na magtagumpay ang kanilang mga negosyo sa UAE.

Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng forum, pinuri ni Philippine Consul General to Dubai Paul Raymund Cortes ang kontribusyong nagawa ng mga Pilipino sa ekonomiya ng host country bilang ikaapat na expat population sa United Arab Emirates.

Photo credit: PCG Dubai

Hinimok ni Congen Cortes ang mga Pilipino sa UAE na pasukin din ang pagiging entrepreneur, kakayaning magtagumapay kung isasapuso ang inyong mga pangarap.

Nagsalita sa forum sina Lito German, CEO ng SandBox Middle East; Gina Valbuena, may-ari ng Kubyertos Cuisine; Ishwar Chugani, Managing Director ng Giordano Middle East at Ezra Santos, isang internationally renowned fashion designer.

Photo credit: PCG Dubai

Ibinahagi nila ang kanilang mga karanasan at tagumpay mula sa pagiging empleyado tungo sa pagpasok sa mundo ng pagnenegosyo.

Itinuro nila ang mga mahahalagang bagay na kanilang natutunan sa pagpapalago ng kanilang napiling negosyo.

Sila ang nagpatunay na hindi lang magaling magtrabaho ang mga Pilipino kundi marunong ring gumawa at magbigay ng trabaho sa iba.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: DFA website