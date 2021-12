EDSA nitong Nobyembre 26, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Kasado na sa Disyembre 1 ang pagbabalik ng number coding sa Kamaynilaan, matapos ang dalawang taon na inalis ito dahil sa pandemya.

Tuwing Lunes hanggang Biyernes ipatutupad ang number coding, maliban na lang kung holiday.

Pero mula alas-5 hanggang alas-8 ng hapon ang ito gagawin.

"Ang problema namin is that ang ating public transport is only 70 percent at mahaba pa ang queue, ang pila. Number 2 ang sasakyan mo is your own personal bubble so mapipilitan kang mag angkas ng ibang tao," ani MMDA Chairman Benhur Abalos.

"So ang gagawin namin dito ili-limit na lang namin dito sa oras na ito. So that kung tatamaan ang sasakyan mo ng araw na ito, magagamit mo pa rin siya pero umiwas ka muna ng traffic sa oras na sinasabi namin yung rush hour," dagdag ni Abalos.

Exempted naman sa coding ang mga public transportation gaya ng Grab.

"Ang coding effective tomorrow so ang gagawin na lang namin is that kung Grab ka talagang we have no choice ifa- flag down ka namin then you show proof na Grab ka. But for the meantime we have already requested Grab to put stickers," ani Abalos.

"Pero yun nga I was telling the group baka pwedeng meron din kaming counter sticker from the MMDA para dalawa kasi baka kung isa lang baka may mag fake whatever eh at least kung dalawa ito may scanner kami mai-scan namin na talagang may listahan po," dagdag niya.

Bukod sa Grab, exempted ang mga pampublikong sasakyan, motorsiklo at tricycle, trak ng basura, fuel trucks at mga sasakyang may dalang essential at perishable goods.

Sa tantiya ng MMDA, nasa 2,700 sasakyan ang mababawas sa daan oras na maipatupad ang number coding.

Hindi naman exempted ang medical frontliners kung hindi emergency ang lakad.

"Anything thats emergency in nature, wala namang problema dun. But as it is right now, an ordinary doctor hindi ka naman papasok you’re not exempted but if it’s really for emergency maski sino naman talagang exempted medical emergency," ani Abalos.

Maaari namang humingi ng exemption ang shuttle service na maghahatid-sundo ng medical frontliners.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News