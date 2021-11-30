MANILA —The Professional Regulation Commission (PRC) and the Board for Professional Teachers (BPT) announced on Tuesday that more than 15,000 passed the Licensure Examination for Teachers (L.E.T.) given last September.
According to PRC, 4,883 elementary teachers out of 8,726 examinees (55.96%) and 10,318 secondary teachers out of 17,863 examinees (57.76%) passed.
It added that 3,908 of the 4,883 elementary teacher passers took the exams for the first time while 975 were repeaters. For the secondary teachers, 9,286 passers were also first-timers and 1,032 took the exam anew.
Rowena Solacito Bongolt of Mindanao State University General Santos City topped the Elementary Level boards with a score of 92.20 percent rating.
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RANK
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NAME
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SCHOOL
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RATING %
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1
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ROWENA SOLACITO BONGOLTO
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MINDANAO STATE UNIVERSITY-GEN. SANTOS CITY
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92.20
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2
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JOEL JOHN SALAMANCA AGNE
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PANGASINAN STATE UNIVERSITY-URDANETA
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91.60
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RENALYN SENOY BANGONON
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RIZAL MEMORIAL COLLEGE
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91.60
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CHRISTINE HAMELON CELESTIAN
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CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY-MAIN (for.CSCST)
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91.60
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ROM KIEFER GOZUN SOLIMAN
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DON HONORIO VENTURA TECHNOLOGICAL STATE UNIV.
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91.60
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3
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MICHELLE OTERO CODASTE
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CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY-MOALBOAL (for.CSCST)
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91.40
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PAMELA DECENA RIOFRIO
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UNIVERSITY OF PANGASINAN
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91.40
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JOCHELLE MAE SUCUANO
|
ASSUMPTION COLLEGE OF DAVAO
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91.40
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EDRIAN MARK MORCILLO TOMINES
|
MINDANAO STATE UNIVERSITY-GEN. SANTOS CITY
|
91.40
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4
|
VICTOR ABAD AMIGABLE JR
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CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY-MAIN (for.CSCST)
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91.20
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MARK JAYVEE PARIÑAS ESTEBAN
|
DATA CENTER COLLEGE OF THE PHILIPPINES-LAOAG CITY
|
91.20
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DEANNE OLLIE NOVAL PEREZ
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LA SALLE UNIVERSITY (for.IMMA.CONCEPCION-LA SALLE)
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91.20
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LIEZEL SONCIO PEROY
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COMPOSTELA VALLEY STATE COLLEGE - MAIN
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91.20
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5
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APRIL JOYCE MOLICIA DAMALERIO
|
COMPOSTELA VALLEY STATE COLLEGE - MAIN
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91.00
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MARISOL BRAVO OLPINDO
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LYCEUM OF NORTHERN LUZON
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91.00
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6
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ALYSSA CAMILLE TANGAN AVELINO
|
HOLY NAME UNIVERSITY (for.DIVINE WORD-TAGBILARAN)
|
90.80
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EDMOND PAMINTUAN OCAMPO JR
|
DON HONORIO VENTURA TECHNOLOGICAL STATE UNIV.
|
90.80
|
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JESSICA VILLENA PAGALLAMAN
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EASTERN VISAYAS STATE UNIVERSITY (for.LIT)TACLOBAN
|
90.80
|
7
|
JUDY ANN ANORI EBORDE
|
LAPU-LAPU CITY COLLEGE
|
90.60
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AUSTRALIA DEMIAR MALINGIN
|
CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY-MAIN (for.CSCST)
|
90.60
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LORENA OLERMO
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ASBURY COLLEGE, INC
|
90.60
|
8
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ALYSSA MARFIL DURAN
|
PANGASINAN STATE UNIVERSITY-BAYAMBANG
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90.40
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JERICK NGOJO ESCROPOLO
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UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES-DAVAO CITY
|
90.40
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ARNELYN OPENIANO SUMAYOP
|
NORTHERN SAMAR ACADEMY
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90.40
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9
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MENARD JUDE SOLIVIO ARGUILLES
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KING'S COLLEGE OF MARBEL
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90.20
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NIKA SANTANDER AUSEJO
|
LIGAO COMMUNITY COLLEGE
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90.20
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CHARLENE IMPAS CALINAWAN
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UNIVERSITY OF THE VISAYAS-MANDAUE CITY
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90.20
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DANICA FLORES DUEÑAS
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MINDANAO STATE UNIVERSITY-GEN. SANTOS CITY
|
90.20
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JOLINA FLOREN GUTIERREZ
|
UNIVERSITY OF CALOOCAN CITY
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90.20
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MARY JOY ASNE LEYTE
|
UNIVERSITY OF MINDANAO-TAGUM
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90.20
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PERRY GLENN CABAÑES PRINCIPE
|
ARAULLO UNIVERSITY
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90.20
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APRIL JOY ESPINOSA TAMAYO
|
ATENEO DE NAGA UNIVERSITY
|
90.20
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10
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JONATHAN BARTOLOME AGULLANA
|
DATA CENTER COLLEGE OF THE PHILIPPINES-LAOAG CITY
|
90.00
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JELENA EMPASIS BRIONES
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SOUTHWESTERN UNIVERSITY
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90.00
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MELDY SENAYO LUBRICO
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CENTRAL PHILIPPINES STATE UNIVERSITY - (FOR N.S.C.A.)-VICTORIAS
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90.00
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JERICHO CATARINA MATUTINAO
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CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY-MAIN (for.CSCST)
|
90.00
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WELLA PEARL SABIJON SERVAS
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LA SALLE UNIVERSITY (for.IMMA.CONCEPCION-LA SALLE)
|
90.00
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ARPHA ALAMANSA UDDIN
|
MINDANAO STATE UNIVERSITY-GEN. SANTOS CITY
|
90.00
Vincent Casona Bayaw of the Cebu Normal University (Cebu State College) and Roslyn Vea Domingo Damasco of the University of the Philippines Diliman topped the Secondary Level licensure exams after they both garnered a 93.40 percent rating.
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RANK
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NAME
|
SCHOOL
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RATING %
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1
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VINCENT CASONA BAYAWA
|
CEBU NORMAL UNIVERSITY (CEBU STATE COLLEGE)
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93.40
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ROSLYN VEA DOMINGO DAMASCO
|
UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-DILIMAN
|
93.40
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2
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CZENDRA FAYE MUNDOC COMPARES
|
CAGAYAN STATE UNIVERSITY-ANDREWS CAMPUS
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93.20
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CHERISH IVY PAISO FABRICANTE
|
UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-BAGUIO CITY
|
93.20
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3
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CARL JOSHUA OMO ALMOITE
|
UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES-DAVAO CITY
|
92.80
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NORELYN SUMBO LEGARA
|
UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY
|
92.80
|
4
|
DEVIN DAVID DESPE DUMLAO
|
OUR LADY OF THE PILLAR COLLEGE - CAUAYAN, INC
|
92.40
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KENNETH ALFONSO REGIS
|
UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY
|
92.40
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5
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BALTAZAR REYES DELA TRINIDAD
|
BAGUIO CENTRAL UNIVERSITY
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92.20
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ALLEANDER KATE LARGO GICALE
|
UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES-DAVAO CITY
|
92.20
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6
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BRYAN PAUL LANDAR ESPINOSA
|
CENTRAL PHILIPPINE UNIVERSITY
|
92.00
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AIREZ JOY DIANSAY GUANZON
|
XAVIER UNIVERSITY
|
92.00
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ARZELO DENILA RIVAS
|
UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES-DAVAO CITY
|
92.00
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7
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KATHLEEN HAZEL SUMAWANG ESMAMA
|
ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C.
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91.80
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8
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KAYCO BELDERA BULLECER
|
MINDANAO STATE UNIVERSITY-ILIGAN INSTITUTE OF TECH.
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91.60
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NIMROD BALUYUT CABRERA
|
TARLAC STATE UNIVERSITY (TARLAC COLLEGE OF TECH.)
|
91.60
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RENEZEL JOY MENDIO PATRIARCA
|
MINDANAO STATE UNIVERSITY-GEN. SANTOS CITY
|
91.60
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MA LOUVIÑA INOT YOTE
|
CEBU NORMAL UNIVERSITY (CEBU STATE COLLEGE)
|
91.60
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9
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MARY GRACE MOGA ADOLFO
|
COMPOSTELA VALLEY STATE COLLEGE - MAIN
|
91.40
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KAREN MALLORCA GARDOSE
|
WEST VISAYAS STATE UNIVERSITY-LA PAZ
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91.40
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DONALD JOSEPH YBIAS MEDIJA
|
UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY
|
91.40
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HAMID SIMPAL SALIK
|
COTABATO CITY STATE POLYTECHNIC COLLEGE
|
91.40
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CORETA SAGUN SANTILLAN
|
PANGASINAN STATE UNIVERSITY-LINGAYEN
|
91.40
|
10
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PRECIOUS ANNE GWYNNETH SUETOS AZCUETA
|
UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-BAGUIO CITY
|
91.20
|
|
QUINNIE NIFCILLE CORTAL DALNAY
|
UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY
|
91.20
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SHENRY JUN ANTIZA ESPARAGOZA
|
CENTRAL PHILIPPINE UNIVERSITY
|
91.20
|
|
ANGELO GULAR ROSALES
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LEYTE COLLEGES
|
91.20
Here are the successful examinees of the Elementary Level and Secondary Level licensure exams.
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