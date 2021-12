MANILA —The Professional Regulation Commission (PRC) and the Board for Professional Teachers (BPT) announced on Tuesday that more than 15,000 passed the Licensure Examination for Teachers (L.E.T.) given last September.

According to PRC, 4,883 elementary teachers out of 8,726 examinees (55.96%) and 10,318 secondary teachers out of 17,863 examinees (57.76%) passed.

It added that 3,908 of the 4,883 elementary teacher passers took the exams for the first time while 975 were repeaters. For the secondary teachers, 9,286 passers were also first-timers and 1,032 took the exam anew.

Rowena Solacito Bongolt of Mindanao State University General Santos City topped the Elementary Level boards with a score of 92.20 percent rating.

RANK NAME SCHOOL RATING % 1 ROWENA SOLACITO BONGOLTO MINDANAO STATE UNIVERSITY-GEN. SANTOS CITY 92.20 2 JOEL JOHN SALAMANCA AGNE PANGASINAN STATE UNIVERSITY-URDANETA 91.60 RENALYN SENOY BANGONON RIZAL MEMORIAL COLLEGE 91.60 CHRISTINE HAMELON CELESTIAN CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY-MAIN (for.CSCST) 91.60 ROM KIEFER GOZUN SOLIMAN DON HONORIO VENTURA TECHNOLOGICAL STATE UNIV. 91.60 3 MICHELLE OTERO CODASTE CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY-MOALBOAL (for.CSCST) 91.40 PAMELA DECENA RIOFRIO UNIVERSITY OF PANGASINAN 91.40 JOCHELLE MAE SUCUANO ASSUMPTION COLLEGE OF DAVAO 91.40 EDRIAN MARK MORCILLO TOMINES MINDANAO STATE UNIVERSITY-GEN. SANTOS CITY 91.40 4 VICTOR ABAD AMIGABLE JR CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY-MAIN (for.CSCST) 91.20 MARK JAYVEE PARIÑAS ESTEBAN DATA CENTER COLLEGE OF THE PHILIPPINES-LAOAG CITY 91.20 DEANNE OLLIE NOVAL PEREZ LA SALLE UNIVERSITY (for.IMMA.CONCEPCION-LA SALLE) 91.20 LIEZEL SONCIO PEROY COMPOSTELA VALLEY STATE COLLEGE - MAIN 91.20 5 APRIL JOYCE MOLICIA DAMALERIO COMPOSTELA VALLEY STATE COLLEGE - MAIN 91.00 MARISOL BRAVO OLPINDO LYCEUM OF NORTHERN LUZON 91.00 6 ALYSSA CAMILLE TANGAN AVELINO HOLY NAME UNIVERSITY (for.DIVINE WORD-TAGBILARAN) 90.80 EDMOND PAMINTUAN OCAMPO JR DON HONORIO VENTURA TECHNOLOGICAL STATE UNIV. 90.80 JESSICA VILLENA PAGALLAMAN EASTERN VISAYAS STATE UNIVERSITY (for.LIT)TACLOBAN 90.80 7 JUDY ANN ANORI EBORDE LAPU-LAPU CITY COLLEGE 90.60 AUSTRALIA DEMIAR MALINGIN CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY-MAIN (for.CSCST) 90.60 LORENA OLERMO ASBURY COLLEGE, INC 90.60 8 ALYSSA MARFIL DURAN PANGASINAN STATE UNIVERSITY-BAYAMBANG 90.40 JERICK NGOJO ESCROPOLO UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES-DAVAO CITY 90.40 ARNELYN OPENIANO SUMAYOP NORTHERN SAMAR ACADEMY 90.40 9 MENARD JUDE SOLIVIO ARGUILLES KING'S COLLEGE OF MARBEL 90.20 NIKA SANTANDER AUSEJO LIGAO COMMUNITY COLLEGE 90.20 CHARLENE IMPAS CALINAWAN UNIVERSITY OF THE VISAYAS-MANDAUE CITY 90.20 DANICA FLORES DUEÑAS MINDANAO STATE UNIVERSITY-GEN. SANTOS CITY 90.20 JOLINA FLOREN GUTIERREZ UNIVERSITY OF CALOOCAN CITY 90.20 MARY JOY ASNE LEYTE UNIVERSITY OF MINDANAO-TAGUM 90.20 PERRY GLENN CABAÑES PRINCIPE ARAULLO UNIVERSITY 90.20 APRIL JOY ESPINOSA TAMAYO ATENEO DE NAGA UNIVERSITY 90.20 10 JONATHAN BARTOLOME AGULLANA DATA CENTER COLLEGE OF THE PHILIPPINES-LAOAG CITY 90.00 JELENA EMPASIS BRIONES SOUTHWESTERN UNIVERSITY 90.00 MELDY SENAYO LUBRICO CENTRAL PHILIPPINES STATE UNIVERSITY - (FOR N.S.C.A.)-VICTORIAS 90.00 JERICHO CATARINA MATUTINAO CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY-MAIN (for.CSCST) 90.00 WELLA PEARL SABIJON SERVAS LA SALLE UNIVERSITY (for.IMMA.CONCEPCION-LA SALLE) 90.00 ARPHA ALAMANSA UDDIN MINDANAO STATE UNIVERSITY-GEN. SANTOS CITY 90.00

Vincent Casona Bayaw of the Cebu Normal University (Cebu State College) and Roslyn Vea Domingo Damasco of the University of the Philippines Diliman topped the Secondary Level licensure exams after they both garnered a 93.40 percent rating.

RANK NAME SCHOOL RATING % 1 VINCENT CASONA BAYAWA CEBU NORMAL UNIVERSITY (CEBU STATE COLLEGE) 93.40 ROSLYN VEA DOMINGO DAMASCO UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-DILIMAN 93.40 2 CZENDRA FAYE MUNDOC COMPARES CAGAYAN STATE UNIVERSITY-ANDREWS CAMPUS 93.20 CHERISH IVY PAISO FABRICANTE UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-BAGUIO CITY 93.20 3 CARL JOSHUA OMO ALMOITE UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES-DAVAO CITY 92.80 NORELYN SUMBO LEGARA UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY 92.80 4 DEVIN DAVID DESPE DUMLAO OUR LADY OF THE PILLAR COLLEGE - CAUAYAN, INC 92.40 KENNETH ALFONSO REGIS UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY 92.40 5 BALTAZAR REYES DELA TRINIDAD BAGUIO CENTRAL UNIVERSITY 92.20 ALLEANDER KATE LARGO GICALE UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES-DAVAO CITY 92.20 6 BRYAN PAUL LANDAR ESPINOSA CENTRAL PHILIPPINE UNIVERSITY 92.00 AIREZ JOY DIANSAY GUANZON XAVIER UNIVERSITY 92.00 ARZELO DENILA RIVAS UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES-DAVAO CITY 92.00 7 KATHLEEN HAZEL SUMAWANG ESMAMA ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 91.80 8 KAYCO BELDERA BULLECER MINDANAO STATE UNIVERSITY-ILIGAN INSTITUTE OF TECH. 91.60 NIMROD BALUYUT CABRERA TARLAC STATE UNIVERSITY (TARLAC COLLEGE OF TECH.) 91.60 RENEZEL JOY MENDIO PATRIARCA MINDANAO STATE UNIVERSITY-GEN. SANTOS CITY 91.60 MA LOUVIÑA INOT YOTE CEBU NORMAL UNIVERSITY (CEBU STATE COLLEGE) 91.60 9 MARY GRACE MOGA ADOLFO COMPOSTELA VALLEY STATE COLLEGE - MAIN 91.40 KAREN MALLORCA GARDOSE WEST VISAYAS STATE UNIVERSITY-LA PAZ 91.40 DONALD JOSEPH YBIAS MEDIJA UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY 91.40 HAMID SIMPAL SALIK COTABATO CITY STATE POLYTECHNIC COLLEGE 91.40 CORETA SAGUN SANTILLAN PANGASINAN STATE UNIVERSITY-LINGAYEN 91.40 10 PRECIOUS ANNE GWYNNETH SUETOS AZCUETA UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-BAGUIO CITY 91.20 QUINNIE NIFCILLE CORTAL DALNAY UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY 91.20 SHENRY JUN ANTIZA ESPARAGOZA CENTRAL PHILIPPINE UNIVERSITY 91.20 ANGELO GULAR ROSALES LEYTE COLLEGES 91.20

Here are the successful examinees of the Elementary Level and Secondary Level licensure exams.

