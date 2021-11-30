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More than 15,000 pass September 2021 board exam for teachers

ABS-CBN News

Posted at Nov 30 2021 07:09 PM

MANILA —The Professional Regulation Commission (PRC) and the Board for Professional Teachers (BPT) announced on Tuesday that more than 15,000 passed the Licensure Examination for Teachers (L.E.T.) given last September.

According to PRC, 4,883 elementary teachers out of 8,726 examinees (55.96%) and 10,318 secondary teachers out of 17,863 examinees (57.76%) passed.

It added that 3,908 of the 4,883 elementary teacher passers took the exams for the first time while 975 were repeaters. For the secondary teachers, 9,286 passers were also first-timers and 1,032 took the exam anew.

Rowena Solacito Bongolt of Mindanao State University General Santos City topped the Elementary Level boards with a score of 92.20 percent rating.

RANK

NAME

SCHOOL

RATING %

1

ROWENA SOLACITO  BONGOLTO

MINDANAO STATE UNIVERSITY-GEN. SANTOS CITY

92.20

2

JOEL JOHN SALAMANCA  AGNE

PANGASINAN STATE UNIVERSITY-URDANETA

91.60

 

RENALYN SENOY  BANGONON

RIZAL MEMORIAL COLLEGE

91.60

 

CHRISTINE HAMELON  CELESTIAN

CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY-MAIN (for.CSCST)

91.60

 

ROM KIEFER GOZUN  SOLIMAN

DON HONORIO VENTURA TECHNOLOGICAL STATE UNIV.

91.60

3

MICHELLE OTERO  CODASTE

CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY-MOALBOAL (for.CSCST)

91.40

 

PAMELA DECENA  RIOFRIO

UNIVERSITY OF PANGASINAN

91.40

 

JOCHELLE MAE   SUCUANO

ASSUMPTION COLLEGE OF DAVAO

91.40

 

EDRIAN MARK MORCILLO  TOMINES

MINDANAO STATE UNIVERSITY-GEN. SANTOS CITY

91.40

4

VICTOR ABAD  AMIGABLE JR

CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY-MAIN (for.CSCST)

91.20

 

MARK JAYVEE PARIÑAS  ESTEBAN

DATA CENTER COLLEGE OF THE PHILIPPINES-LAOAG CITY

91.20

 

DEANNE OLLIE NOVAL  PEREZ

LA SALLE UNIVERSITY (for.IMMA.CONCEPCION-LA SALLE)

91.20

 

LIEZEL SONCIO  PEROY

COMPOSTELA VALLEY STATE COLLEGE - MAIN

91.20

5

APRIL JOYCE MOLICIA  DAMALERIO

COMPOSTELA VALLEY STATE COLLEGE - MAIN

91.00

 

MARISOL BRAVO  OLPINDO

LYCEUM OF NORTHERN LUZON

91.00

6

ALYSSA CAMILLE TANGAN  AVELINO

HOLY NAME UNIVERSITY (for.DIVINE WORD-TAGBILARAN)

90.80

 

EDMOND PAMINTUAN  OCAMPO JR

DON HONORIO VENTURA TECHNOLOGICAL STATE UNIV.

90.80

 

JESSICA VILLENA  PAGALLAMAN

EASTERN VISAYAS STATE UNIVERSITY (for.LIT)TACLOBAN

90.80

7

JUDY ANN ANORI  EBORDE

LAPU-LAPU CITY COLLEGE

90.60

 

AUSTRALIA DEMIAR  MALINGIN

CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY-MAIN (for.CSCST)

90.60

 

LORENA   OLERMO

ASBURY COLLEGE, INC

90.60

8

ALYSSA MARFIL  DURAN

PANGASINAN STATE UNIVERSITY-BAYAMBANG

90.40

 

JERICK NGOJO  ESCROPOLO

UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES-DAVAO CITY

90.40

 

ARNELYN OPENIANO  SUMAYOP

NORTHERN SAMAR ACADEMY

90.40

9

MENARD JUDE SOLIVIO  ARGUILLES

KING'S COLLEGE OF MARBEL

90.20

 

NIKA SANTANDER  AUSEJO

LIGAO COMMUNITY COLLEGE

90.20

 

CHARLENE IMPAS  CALINAWAN

UNIVERSITY OF THE VISAYAS-MANDAUE CITY

90.20

 

DANICA FLORES  DUEÑAS

MINDANAO STATE UNIVERSITY-GEN. SANTOS CITY

90.20

 

JOLINA FLOREN  GUTIERREZ

UNIVERSITY OF CALOOCAN CITY

90.20

 

MARY JOY ASNE  LEYTE

UNIVERSITY OF MINDANAO-TAGUM

90.20

 

PERRY GLENN CABAÑES  PRINCIPE

ARAULLO UNIVERSITY

90.20

 

APRIL JOY ESPINOSA  TAMAYO

ATENEO DE NAGA UNIVERSITY

90.20

10

JONATHAN BARTOLOME  AGULLANA

DATA CENTER COLLEGE OF THE PHILIPPINES-LAOAG CITY

90.00

 

JELENA EMPASIS  BRIONES

SOUTHWESTERN UNIVERSITY

90.00

 

MELDY SENAYO  LUBRICO

CENTRAL PHILIPPINES STATE UNIVERSITY - (FOR N.S.C.A.)-VICTORIAS

90.00

 

JERICHO CATARINA  MATUTINAO

CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY-MAIN (for.CSCST)

90.00

 

WELLA PEARL SABIJON  SERVAS

LA SALLE UNIVERSITY (for.IMMA.CONCEPCION-LA SALLE)

90.00

 

ARPHA ALAMANSA  UDDIN

MINDANAO STATE UNIVERSITY-GEN. SANTOS CITY

90.00
 

Vincent Casona Bayaw of the Cebu Normal University (Cebu State College) and Roslyn Vea Domingo Damasco of the University of the Philippines Diliman topped the Secondary Level licensure exams after they both garnered a 93.40 percent rating.

RANK

NAME

SCHOOL

RATING %

1

VINCENT CASONA  BAYAWA

CEBU NORMAL UNIVERSITY (CEBU STATE COLLEGE)

93.40

 

ROSLYN VEA DOMINGO  DAMASCO

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-DILIMAN

93.40

2

CZENDRA FAYE MUNDOC  COMPARES

CAGAYAN STATE UNIVERSITY-ANDREWS CAMPUS

93.20

 

CHERISH IVY PAISO  FABRICANTE

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-BAGUIO CITY

93.20

3

CARL JOSHUA OMO  ALMOITE

UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES-DAVAO CITY

92.80

 

NORELYN SUMBO  LEGARA

UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY

92.80

4

DEVIN DAVID DESPE  DUMLAO

OUR LADY OF THE PILLAR COLLEGE - CAUAYAN, INC

92.40

 

KENNETH ALFONSO  REGIS

UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY

92.40

5

BALTAZAR REYES  DELA TRINIDAD

BAGUIO CENTRAL UNIVERSITY

92.20

 

ALLEANDER KATE LARGO  GICALE

UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES-DAVAO CITY

92.20

6

BRYAN PAUL LANDAR  ESPINOSA

CENTRAL PHILIPPINE UNIVERSITY

92.00

 

AIREZ JOY DIANSAY  GUANZON

XAVIER UNIVERSITY

92.00

 

ARZELO DENILA  RIVAS

UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES-DAVAO CITY

92.00

7

KATHLEEN HAZEL SUMAWANG  ESMAMA

ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C.

91.80

8

KAYCO BELDERA  BULLECER

MINDANAO STATE UNIVERSITY-ILIGAN INSTITUTE OF TECH.

91.60

 

NIMROD BALUYUT  CABRERA

TARLAC STATE UNIVERSITY  (TARLAC COLLEGE OF TECH.)

91.60

 

RENEZEL JOY MENDIO  PATRIARCA

MINDANAO STATE UNIVERSITY-GEN. SANTOS CITY

91.60

 

MA LOUVIÑA INOT  YOTE

CEBU NORMAL UNIVERSITY (CEBU STATE COLLEGE)

91.60

9

MARY GRACE MOGA  ADOLFO

COMPOSTELA VALLEY STATE COLLEGE - MAIN

91.40

 

KAREN MALLORCA  GARDOSE

WEST VISAYAS STATE UNIVERSITY-LA PAZ

91.40

 

DONALD JOSEPH YBIAS  MEDIJA

UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY

91.40

 

HAMID SIMPAL  SALIK

COTABATO CITY STATE POLYTECHNIC COLLEGE

91.40

 

CORETA SAGUN  SANTILLAN

PANGASINAN STATE UNIVERSITY-LINGAYEN

91.40

10

PRECIOUS ANNE GWYNNETH SUETOS  AZCUETA

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-BAGUIO CITY

91.20

 

QUINNIE NIFCILLE CORTAL  DALNAY

UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY

91.20

 

SHENRY JUN ANTIZA  ESPARAGOZA

CENTRAL PHILIPPINE UNIVERSITY

91.20

 

ANGELO GULAR  ROSALES

LEYTE COLLEGES

91.20
 

Here are the successful examinees of the Elementary Level and Secondary Level licensure exams.

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