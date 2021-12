Mga Pinoy Global artist ng 1MX Dubai 2021, handang-handa na sa concert ng taon

DUBAI - Isang explosive performance inaabangan ng mga Pinoy sa Dubai at Manila sa pagsasama ng ilan sa pinakamahusay na Pinoy Global Artist sa 1MX Dubai concert sa Dubai at online performances sa Manila.

Sabik na sabik nang makita ng performers ng 1MX Dubai concert ang kanilang fans nang live matapos ang halos dalawang taon dahil sa pandemya.

Unang niyanig ang Dubai stage noong 2017 at sa muling pagbabalik nito sa UAE, tiyak na aalingawngaw ang musikang Pinoy sa Trade Center arena ng World Trade center sa December 3. Kabilang sa mga magpe-perform sa Dubai ay sina Moira, Gigi de Lana, Bini, BGYO, Ez Mil, Pinoy Rock icon Bamboo at iba pang artists na humarap sa mediacon.

Humarap sila sa isang media conference at kitang-kita ang kanilang saya at excitement sa nalalapit na event. “We’re ready to celebrate, kick start things off, it’s time to signal people that’s it’s time to get things goin’ again!” sabi ni Bamboo.

I’m elated to finally hear an audience sing their songs again, It’s been so long, we’ve been waiting for so long for this, don’t if this day was going to come. I’m so excited to see our Kapamilyas in Dubai,” sabi ni Moira.

Ang 1MX ang pinakamalaking Filipino music festival na ginaganap sa iba-ibang bansa.

“Now being able to perform in Dubai and see all the people, I’m excited!” sabi ni Ez Mil.

“Gusto namin ipakita na ini-infuse namin ang Pinoy culture sa aming music”, sabi ng grupong BINI.

“We want the audience to have fun, marami po kaming hinandang performances para sa Dubai na magbibigay ng flavors ng BGYO,” sabi ng grupong BGYO.

“Fulfilled at these trying times, mararanasan ulit natin ang mag-concert ng live, happiness sa heart and soul!” sabi ni Gigi de Lana.

Dahil bukas na ang turismo sa Dubai, inaasahang dadagsa ang mga manonood sa event na manggagaling pa sa iba-ibang bansa.

