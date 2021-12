Watch more on iWantTFC

Pinaghahandaan na ng mga ospital sa Pilipinas ang pagpasok ng Omicron variant ng COVID-19, na posibleng mas nakahahawang uri ng sakit.

Ang San Lazaro Hospital sa Maynila, nag-iimbentaryo na ng mga personal protective equipment (PPE) para sa mga health worker at gamot para sa mga pasyente.

"First [preparation] is the inventory of PPEs and anti-viral drugs like remdesivir and tocilizumab. We now have more time to prepare for it and have stocks of medications," ani Dr. Rontgene Solante.

"The number of cases in the past weeks have made us more prepared for the next surge," ani Solante.

Ayon kay Solante, na isang infectious disease expert, malaking tulong din ang booster shot na sinimulang ibigay kamakailan sa health workers para mabigyan sila ng dagdag na proteksiyon laban sa variant.

"At least 'pag mayroon uling surge, we are protected," aniya.

Ayon naman sa Private Hospitals Association of the Philippines Inc. (PHAPI), walang gaanong pagbabago sa paghahanda ng mga pribadong ospital.

Handa naman umano silang tumanggap ng mga pasyente sakaling dumating ang variant sa bansa pero ang problema'y kakulangan ng health workers.

"Sa hospitals, ang limitation namin ngayon ay ang number of nurses. But right now, tumigil until the end of the year, baka next year na ulit magkakaroon ng mga resignations," ani PHAPI President Jose Rene de Grano.

Lumuwag kamakailan sa mga ospital kasabay ng pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. May ilan pang nakakaranas ng mga araw na walang naa-admit na COVID patient.

Para naman sa Department of Health (DOH), bukod sa border control, mahalaga ring paigtingin ang COVID-19 testing at agarang isolation ng mga nagpopositibo sa sakit.

"Part [noong paghahanda] is increased surveillance. paghahanap ng mga kaso, agarang pag-isolate at na itest muna gamit ang RT-PCR testing," ani Dr. Alethea de Guzman, direktor ng DOH Epidemiology Bureau.

Para maiwasan umano ang "worst case scenario" kaugnay ng sakit, nagpaalala ang mga eksperto sa publiko na ituloy pa rin ang pagsunod sa health protocols at magpabakuna.

