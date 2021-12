Leody, Walden inakusahan si Isko ng 'panunupil' sa protesta

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sa Liwasang Bonifacio sana magdadaos ng kanilang "people’s proclamation" ang mga grupong sumusuporta kina presidential aspirant Leody de Guzman at ka-tandem na si Walden Bello.

Pero sa may Sta. Cruz, Maynila pa lang, itinaboy na sila ng mga pulis. Pati martsa papuntang Mendiola peace arch, hinarang din.

"Talagang grabe yung panunupil na ginagawa. Siguro kung buhay si Andres Bonifacio, malamang tatagain sila... Yung basic na karapatan ng mga mamamayan ay hinahadlangan," ani De Guzman.

"Ipinakita ni Isko, he cannot tolerate differences, he cannot tolerate dissent. He is Duterte 2.0. Maging movie star na lang siya, 'wag siyang tumakbo para sa pangulo because he is not fit to be president," patutsada naman ni Bello.

Sinikap ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Moreno pero wala pa itong tugon.

May sariling programa si Moreno sa Liwasang Bonifacio kung saan sinariwa niya ang sakripisyo ng bayani at ng mga modern day heroes.

"Ngayon maituturing natin na mga bagong bayani ang mga doctors at nurses. Ngayong araw na ito ay kinikilala natin sila sapagkat nakalulungkot man isipin iyong mga doctor at nurses, some of them, paid also the ultimate prize, while serving our people," sabi ni Moreno.

Mga bus drivers at operators sa San Juan City naman ang pinahalagahan ni presidential bet Ping Lacson sa kanilang "online kumustahan."

Ipinangako ni Lacson na wawakasan ang "kotong" na pahirap umano sa kanila.

Out-of-town naman ang ibang mga kandidato.

Nag-caravan mula Borongan, Samar hanggang Tacloban City, Leyte ang tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte-Carpio.

Si Manny Pacquiao, sa Butuan City naman nag-caravan at namigay ng ayuda sa mga drivers.

—Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News