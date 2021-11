MAYNILA—Nauwi sa pamamaril ang kantiyawan sa gitna ng inuman sa bubungan ng isang condominium sa Barangay San Lorenzo, Makati City Martes ng madaling-araw.

Nagdalamhati ang asawa ng 38-anyos na biktima na kinilalang si Ronald Tolo, isang stay-in na janitor sa gusali.

TW: death A janitor was killed after being shot by a security guard & falling off the roof of a building in San Lorenzo, Makati City. Police said the janitor was shot after allegedly teasing the guard during a drinking session on the roof. pic.twitter.com/6pmQPmTQeg

Bumagsak si Tolo mula sa bubungan ng 8-palapag na gusali sa Sotto St.

Ito’y matapos pa siya pagbabarilin ng kainumang security guard na si Dionisio Tabla, 51 anyos.

Ayon kay Police Maj. Jay Ar Fajardo, ang hepe ng Ayala Substation, sa gitna ng inuman para sa kaarawan ng isang kasamahan kinantiyawan ng biktima ang suspek.

Sabi ng pulis, napaatras ang biktima sa bakod ng bubong nang bumunot ng baril ang suspek. Sinubukan rin niyang umakyat sa bakod nang barilin na siya.

Nahuli ng mga pulis si Tabla habang tumatakas sa Rada Street, ilang kanto mula sa insidente.

Natagpuan naman ang ipinamaril na caliber .38 sa kumpol ng damo sa isang kalapit na gusali. Nasa bag naman niya ang 5 basyo ng bala.

Ayon sa pulis, personal na baril ito ng suspek at hindi service firearm.

Depensa ng suspek, binwisit siya ng biktima at hindi na niya napigilan ang sarili dahil nakainom. Wala umano silang dating alitan.

Pinagsisisihan niya ang nangyari pero giit niya nabuyo lang siya.

Police said the suspect pulled out his caliber .38 gun at the victim, who was cornered at the wall of the rooftop & tried to climb over.



The suspect then shot him multiple times, causing him to fall down the roof. pic.twitter.com/NffHwhykLQ