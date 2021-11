Bong Go pagkatapos ng kaniyang paghain ng kandidatura sa pagkapangulo sa Comelec headquarters sa Maynila. Itinataas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kaniyang kamay. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA- Sinabi ni Sen. Christopher "Bong Go" na aatras siya sa presidential race, anunsiyo niya nitong Martes dahil ayaw umano niyang makadagdag sa problema ni Pangulong Rodrigo Duterte.

"Ayaw din talaga ng aking pamilya kaya naisip ko na siguro ay hindi ko pa po panahon sa ngayon. Diyos lang po ang nakakaalam kung kelan talaga ang tamang panahon. Ayoko rin pong lalong maipit si Pangulong [Rodrigo] Duterte higit pa po sa tatay ang pagmamahal ko sa kanya," ani Go, na administration-backed candidate.

"In the past few days I realized that my heart and my mind are contradicting my action. Talagang nagreresist po ang aking katawan, puso at isipan... Sa ngayon po iyon po ang mga rason ko, that is why I am withdrawing from the race," dagdag niya.

Unang naghain ng kandidatura sa pagkabise-presidente si Go, na ka-tandem si Sen. Ronald "Bato" Dela Rosa sa campaign slate ng PDP-Laban.

At noong Nobyembre 13, kinumpirmang tatakbo siya sa pagkapangulo sa bisa ng substitution, at aatras si Dela Rosa sa presidential race.

Noon ding nagkaroon ng usapin na si Duterte ang tatakbong Bise Presidente ni Go pero napagdesisyunan na tatakbo itong senador, sa bisa ng substitution.

Hindi naman nagbigay ng iba pang detalye si Go pero tatakbong Bise Presidente ang anak ni Duterte na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio, na ka-tandem si dating Sen. Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

