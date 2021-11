Si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpupulong ng National Task Force against Coronavirus Disease-2019 (NTF COVID-19) tungkol sa Omicron variant noong Nobyembre 29. King Rodriguez, Presidential Photo

MAYNILA— Suportado ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabalik ng mandatory na pagsusuot ng face shield kung sakaling makapasok sa bansa ang bagong Omicron COVID-19 variant.

Sinabi ito ni Duterte sa meeting Lunes ng gabi kasama ang health experts at mga miyembro ng Gabinete.

Pero aniya, ang Inter-agency Task Force na raw ang bahala sa pagdedesisyon nito.

"I would suggest to the task force to make a statement whether or not really 'pag dumating itong Omicron na ito, since we have a dearth of data, in the meantime would just dictate maybe we could be strict again," ani Duterte.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, hindi maiiwasan ang pagdating ng Omicron variant kaya iminungkahi niya ang pagsusuot ng face shield sa close spaces, matataong lugar at mga close-contact setting.

"I think now, with the threat of this Omicron variant, it (face shield) will be an added layer of protection that will be good for the public," ani Duque.

Maaalalang inalis ang polisiya na mandatory ang pagsusuot ng face shield kamakailan, kasabay ng mga pag-aaral umano na wala naman itong epekto sa pagpigil ng COVID-19 transmission, maliban na lang kung i-require ng lokal na pamahalaan na nasa Alert Level 4, at tuluyang gawing mandatory sa Alert Level 5.

"'Pag pumasok po 'yung Omicron at tumaas 'yung Alert Level, i-impose ulit natin," ani Interior Secretary Eduardo Año.

Muling iginiit ni Duterte na kailangang gawing mandatory ang pagpapabakuna, pero ayon kay Año, bagama't wala pang batas para i-require ito ay maaari umanong i-pressure ng gobyerno ang mga tao na magpabakuna.

— Ulat ni Mico Abarro, ABS-CBN News

