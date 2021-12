Estatwa ni Andres Bonifacio sa Lawton, Maynila nitong Nobyembre 30, 2021, Bonifacio Day. ABS-CBN News

MAYNILA (UPDATE) — Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Martes ang pagdiriwang ng ika-158 kaarawan ni Andres Bonifacio sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan City.

Dumating si Duterte bago mag-alas-8 ng umaga para sa programa, kung saan nagkaroon ng flag-raising at wreath-laying ceremony sa shrine, ang dambanang itinayo para maalala ang makasaysayang Battle of San Juan del Monte noong 1896 Philippine Revolution na pinangunahan ni Bonifacio kasama ang mga Katipunero.

Sa kaniyang talumpati, pinuri ni Duterte ang kabayanihan ni Bonifacio na hanggang ngayon ay nagbibigay aniya ng pag-asa at determinasyon sa bagong henerasyong nakikipagsapalaran sa COVID-19 pandemic.

Hinimok din ng Pangulo ang bawat Pilipino na maging bayani gaya ni Bonifacio.

"I invite every Filipino to become a hero like Bonifacio by participating actively in our nation-building efforts, especially those challenging times when we have to secure our nation’s health, safety, and wellness," ani Duterte.

Ginawaran din ng Pangulo ng posthumous Order of Lapu-Lapu Rank of Magalong si Bonifacio. Ang kaanak nitong si Buena Grace Distrito ang tumanggap ng award.

Ito ang ikalawa at huling beses na pinangunahan ni Duterte ang pagdiriwang ng Bonifacio Day sa kaniyang termino. Una niya itong ginawa noong 2019.

Sa isa namang pahayag, hinikayat ni Vice President Leni Robredo ang mga Pilipino na gayahin si Bonifacio at lumaban sa aniya'y mga pang-aabuso ng mga makapangyarihan.

"Dala ni Bonifacio ang diwa ng laylayang pumapalag sa pang-aabuso ng makakapangyarihang interes," ani Robredo, na tumatakbong pangulo sa halalan sa susunod na taon.

"Patuloy natin itong isabuhay sa araw-araw; sa ganitong paraan, mapapanday natin ang bansang pinangarap ng ating mga bayani," aniya.

Sa Maynila, nagkaroon din ng flag-raising ceremony at nag-alay ng mga bulaklak sa monumento ni Bonifacio sa Tutuban.

Makabuluhan ang paggunita ng Bonifacio Day sa lungsod dahil sa Tondo ipinanganak ang bayani.

Pinangunahan ni House Deputy Speaker Lito Atienza, na tumatakbong vice president sa susunod na halalan, ang programa.

Sa Caloocan, nagkaroon din ng wreath-laying ceremony at itinaas ang bandila ng Pilipinas sa Monumento Circle bilang bahagi ng pagdiriwang.

Dumalo sa aktibidad sa Caloocan ang mga kinatawan ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, mga opisyal ng lokal na pamahalaan, at kamag-anak ni Bonifacio.

Bilang paggunita na rin sa Bonifacio Day, nagkasa ngayong Martes ng blood donation drive ang Sigma Fraternity Alumni Association, Inc. at Philippine Red Cross sa iba-ibang panig ng bansa.



Idinaan naman sa leaf art ng mga Pinoy artist mula Gandara, Samar at Cuartero, Capiz ang pag-alala kay Bonifacio.

Inukit ng mga artist mula Gandara, Samar at Cuartero, Capiz ang mukha ni Andres Bonifacio bilang paggunita sa kaniya nitong Bonifacio Day, Nobyembre 30, 2021. Retrato mula kina Joneil Calagos Severino at Aldrin Jay Celiz

Sa Gandara, inukit ni Joneil Severino ang mukha ni Bonifacio sa malaking taro leaf o mas kilala bilang badjang. Halos 1 oras umano ang inabot bago natapos ang leaf art.

Ayon kay Severino, hinahangaan niya si Bonifacio dahil sa sakripisyo at pagmamahal nito sa bayan.

Sa Cuartero, dahon ng anahaw naman ang ginamit ni Aldrin Jay Celiz, na inabot nang 2 oras sa paggawa ng kaniyang leaf art.

— May ulat nina Pia Gutierrez, Raffy Santos, Jervis Manahan, Lady Vicencio, ABS-CBN News at nina Sharon Evite at Rolen Escaniel