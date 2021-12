Defense cooperation ng PH at Poland, pinagtibay

WARSAW – Tumulak sa Poland si Defense Secretary Delfin Lorenzana para sa pagpapatibay ng defense cooperation ng dalawang bansa, partikular na sa logistical requirements, armament, military equipment, defense industry at technology transfer para sa Philipine Armed Forces.

(Mula kaliwa) Sina Col. Justino Ramolete, Commo. Ruben Fajardo Jr., Col. Bogdan Pidanty, Ambassador Leah Basinang-Ruiz, Secretary Delfin Lorenzana, Deputy Minister-Secretary of State Marcin Ociepa, Piotr Pacholski, Sebastian Chwałek, Sławomir Cichocki, Col. Zbigniew Kołaczek, Assistant Secretary Antonio Bautista, Lt. Gen. Allen Trio Paredes. (Photo courtesy of DND)

Matatandaang bumili Pilipinas ng labing-anim na (16) Black Hawk S-70i helicopters sa Poland sa halagang $241 million at nai-deliver sa Philippine Air Force noong Oktubre.

Malaking tulong umano ang bagong helicopters para sa anti-terrorism at counter-insurgency drive ng gobyerno. Ngayong pandemya, ginagamit rin umano ang helicopters sa pandemic mission ng Pilipinas.

Ang helicopters ay gawa ng PZL Mielec ng Poland, isang subsidiary ng Lockheed Martin na na-acquire ng Sikorsky, ang original manufacturer ng Black Hawk helicopters.

Pagkatapos ng bilateral meeting, nagtungo si Lorenzana sa Marshal Józef Piłsudski Square at nagbigay pugay sa Tomb of the Unknown Soldier, sa pamamagitan ng tradisyunal na wreath-laying ceremony.

Pinangunahan ni Secretary Lorenzana ang Philippine delegation sa Bilateral Meeting na idinaos sa Ministry of National Defence ng Poland. Si Deputy Minister-Secretary of State Marcin Ociepa ang nanguna naman sa Polish delegation. (Photo courtesy of DND)

Dumalo rin si Secretary Lorenzana sa Polish National Independence Day Celebration sa Piłsudski Square noong November 11 dahil sa imbitasyon ni President Andrzej Duda.

Ang pagbisita ni Secretary Lorenzana sa Poland nitong November 6 hanggang November 13, 2021 ay kauna-unahan ng isang nakaupong Philippine Secretary of Defense. Una nang bumisita sa Pilipinas si Former Polish National Defense Minister Radosław Sikorski noong 2006.

Ang Philippine Embassy sa Poland ang nag-asikaso sa historic visit ni Secretary Lorenzana. Mismong si Polish Minister of National Defence Mariusz Błaszczak ang nag-imbita kay Lorenzana.

