42 OFWs sa Kuwait dumulog sa POLO para makauwi sa Pilipinas

KUWAIT - May 42 OFWs na nagtratrabaho sa isang oil refinery sa Kuwait ang dumulog sa Philippine Overseas Labor Office (POLO) para tulungan silang makauwi sa Pilipinas.

Tapos na kasi ang kanilang kontrata sa kumpanya pero hindi sila makauwi dahil sa sobrang mahal ang ticket at may arrival quota pa rin sa Pilipinas.

Pinuntahan ng mga opisyales ng POLO-OWWA ang grupo para matulungan sila. Halos isang oras din ang biyahe mula Kuwait city papunta sa kampo sa gitna ng disyerto, masayang sinalubong ng grupo si Labor Attache Nasser Mustafa. Ang mga OFW ay nagtratrabaho sa isang Korean company para sa Al Zour oil refinery project.

Tapos na ang kanilang mga kontrata sa kumpanya pero dahil sa sobrang mahal ang ticket, hindi kayang sagutin ng kumpanya ng buo ang kanilang ticket at isa pa, may arrival quota pa rin sa Pilipinas.

Nagkakahalaga ngayon ang one-way ticket mula 400 Kuwaiti Dinars hanggang 900 Kuwaiti Dinars o 66,400 pesos hanggang 149,400 pesos kaya naman humingi sila ng tulong sa POLO.

“Kailangan talaga nasa pamilya kayo ganitong okasyon, Christmas kaya tutulungan naming kayo makauwi, nakabook na kayo sa Dadabhai sa 26 ang flight ninyo,” sabi ni Nasser Mustafa, Labor Attache ng Philippine Overseas Labor Office sa Kuwait.

Nag-uumapaw sa tuwa ang grupo matapos marinig ang anunsyo ni Mustafa.

“Masaya talaga, medyo pakiramdam ko hindi mapakali ngayon ba, makauwi na ba sa Pilipinas sa atin, sa aming pamilya at tsaka hindi ako makapakali ma’am na ganito talaga na uwing-uwi na talaga sa Pasko dahil matagal na ako’y hindi nakatikim ng Pasko noong 2011 pa,” sabi ni Leopoldo Hemaya, Pipe-Fitter sa DAEAH E&C.

“Lubos po kami nagagalak dahil hindi po kami pinabayaan ng POLO dito sa Kuwait. Maraming marami pong salamat sa inyong lahat sa pag-assist sa amin,” saad ni Gilbert Aguirre, Foreman ng DAEAH E&C.

“Ito’y kasama natin sa special flight sa 26 this month. At sinabihan din natin kaya dala-dala ko ang Welfare officer, si WelOf Eman para i-explain sa kanila kung ano ang mga benepisyo. Kung ano ang maitulong ng ating gobyerno sa Pilipinas through the Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ng DOLE sa mga kabuhayan nila sa Pilipinas,”,paliwanag ni Mustafa.

Maging ang kanilang mga indemnity ibinigay na rin ng kumpanya. Habang may mga ilang maiiwan pa.

“Mga dalawang daan pa kami mahigit dito. Tuloy naman ang trabaho at wala namang abiso. Mga next, mga December siguro o January. Mga finished contract mga yun. Nakakuha na yung iba ng “end of service” nila at yung iba ibibigay bago sila umalis siguro.” sabi ni Albert Salamat, Admin Staff ng Hyundai.

Nangako ang POLO-OWWA Kuwait na tutulungan ang iba pang naiwan na makauwi kapag natapos na ang kanilang kontrata.

Nakauwi na sa Pilipinas ang grupo noong November 26, 2021 kasama sa 300 na mga OFWs sa special flight na inorganisa ng POLO-OWWA Kuwait.

