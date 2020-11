Sigaw sa Bonifacio Day protest: Unemployment, red-tagging solusyunan

MAYNILA — Ginunita ng mga manggagawa ngayong Lunes ang Bonifacio Day sa pamamagitan ng protesta at pagkondena sa malawakang red-tagging at umano'y kakulangan ng suporta ng pamahalaan sa mga nawalan ng hanapbuhay dahil sa pandemya at mga kalamidad.

Daan-daan ang nagtipon sa University of the Philippines Diliman para alalahanin ang ika-157 kaarawan ni Gat Andres Bonifacio, at sinabayan nila ito ng kilos-protesta.

Sigaw ng mga raliyista, na pinangunahan ng mga labor group, tila hinayaan silang mamatay sa gutom ng pamahalaan dahil sa kakarampot na ayuda, na hindi pa lahat ay nabigyan.

"Ang pinakamalupit na daluyong na tumama sa mga manggagawa ay 'yung walang pakialam na gobyerno... Nasaan ang malasakit na sinasabi nila?" ani Josua Mata, secretary general ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (SENTRO).

"Malaki ang pananagutan at pagkukulang ng kasalukuyang gobyerno ni Ginoong (Rodrigo) Duterte sa mamamayang Pilipino... Maski 'yung frontliners tila hindi rin nabibigyan ng prayoridad ng gobyernong ito sa kanilang sahod," ani Elmer Labog, chairperson ng Kilusang Mayo Uno.

Sumabog naman ang galit ng mga grupo ng tsuper na halos isang taon nang hindi nakakapasada. Ang masaklap, tila ginamit pa umano ang pandemya para isakatuparan ang nilulutong jeepney phaseout.

Ang 72 anyos na si Elmer Corder na kinulong pa noong Hunyo dahil sa pagprotesta, dumalo sa rally.

Si Janice Rondael naman na nanonood lang sa protesta habang nagtitinda, pareho rin ang opinyon. Buong pamilya kasi nila, nawalan ng trabaho at ayaw na ring umasa sa tulong ng pamahalaan.

"Hindi po talaga sapat... Parang pinapamuka pa nila na nakapagbigay ng gano'n pero sa loob ng 8 buwan? Hindi po talaga... Tapos sobrang bagal ng proseso," ani Rondael.

Isinigaw din ng mga lumahok ang talamak na red-tagging na nararanasan ng mga aktibista o sino mang may salungat na pananaw sa gobyerno.

Samantala, sa mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa okasyon, sinabi niyang gawing inspirasyon ng mga Pilipino ang tapang at determinasyon ni Bonifacio para lampasan ang hamong dala ng pandemya.

"As we overcome the challenges of COVID-19 pandemic, as we remember his life and deeds, may the values he fought for inspire us all to become worthy heirs of a just, progressive and inclusive society that he envisioned more than a century ago... Mabuhay si Gat Andres Bonifacio at ang ating Inang Bayan," ani Duterte.

Para naman kay Vice President Leni Robredo, nakaugat ang katapangan ni Bonifacio sa pagmamahal sa mga Pilipino at paniniwala sa karapatang mangarap para sa bayang patas, malaya at makatao.

"Hindi pakitang-tao ang tapang na ito. Ito ang tapang na hindi basta-basta tumitiklop dahil mahirap ang landas na hinaharap. Nakaugat ito sa pagmamahal sa kapwa Pilipino; sa paninindigan na wala dapat naaapi o napapabayaan sa lipunan; sa paniniwalang lahat tayo, may karapatang mangarap at kakayahang magpanday ng mas magandang buhay sa bayang mas patas, mas malaya, at mas makatao," aniya.