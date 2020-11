P5,000 cash aid para sa contractual workers ng Maynila kasado na

ABS-CBN News/File

Makatatanggap ng P5,000 financial assistance mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga job order at contractual worker ng munisipyo.

Ito'y matapos pirmahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang Ordinance No. 8701 na nagsasaad na bibigyan ng cash aid ang mga manggagawa na may job order contract o contract of service bilang tulong ngayong panahon ng COVID-19 pandemic.

Naglaan ng P49.8 milyon ang Manila city government para sa 8,000 contractual employees.

Manggagaling ang pondo para sa financial assistance sa Maintenance and Other Operating Expenses (MOOE) accounts ng executive budget ng Maynila ngayong taon.

Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, lubhang naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 ang kabuhayan ng mga manggagawa.

Sa huling tala ng Manila Heath Department, may 22,951 confirmed cases ng COVID-19 ang lungsod, kung saan 420 ang active cases o hindi pa gumagaling sakit.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News