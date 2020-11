Mga mamimili patuloy ang pagdagsa sa Divisoria

Patuloy ang pagdagsa ng mga mamimili sa Divisoria, Maynila lalo't ilang linggo na lang ay Pasko na. ABS-CBN News

Patuloy ang pagdagsa ng mga mamimili ngayong Lunes sa Divisoria, Maynila, lalo't halos isang buwan na lang ay Pasko na.

Sa kabila nito, paulit-ulit ang panawagan ng mga tauhan ng barangay sa mga mamimili na sumunod sa health protocol.

Pero sa dami ng mga mamimili at mga nagtitinda, lalo sa mga maliliit na kalsada tulad ng Sta. Elena at Ylaya, hindi pa rin maiwasang magdikit-dikit ng mga tao.

"[Ang] ginagawa na lang po natin is pinapaalalahanan at kino-control ang pagpasok at paglabas ng tao. Mayroon tayong exit at pasukan para hindi sila magbanggaan," ani Jerwin Privandos, chairperson ng Barangay 268.

Ayon sa mamimiling si Teresa Bermudez, tatapusin na niya ang pamimili ngayong Lunes para hindi na kailangang bumalik sa ibang araw.

Sinamantala niyang mamili kasabay ng Bonifacio Day dahil walang pasok sa trabaho.

"Uuwi po kasi ako sa probinsiya sa December 19 kaya namili ako ng pasalubong sa mga anak ko," ani Bermudez.

Galing pang Bulacan si Lally Cabanatan, pero sa Divisoria umano siya namimili ng mga panindang laruan.

Takot man sa banta ng COVID-19, kailangan na umanong lumabas ni Cabanatan para maghanapbuhay.

"Patatagan na lang po, matira matibay, sabi nga nila," ani Cabanatan.

Nagpapasalamat naman ang tinderang si Jenny Maquirang sa dagsa ng tao dahil ngayon pa lang siya bumabawi matapos malugi nang ilang buwan.

"Medyo nakaka-recover na nang kaunti," aniya.

Pinagsasabihan umano ni Maquirang ang mga mamimili niya kapag magkakatabi na.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC

-- Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News