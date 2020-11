Mga kumukuha ng RFID sticker pila pa rin

Mga sasakyang dumadaan sa Balintawak tollway ng North Luzon Expressway noong Oktubre 22, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News

Pinilahan ng mga motorista ang pagkuha ng RFID stickers ngayong Lunes, ang huling araw ng deadline ng mga toll operator para sa cashless transaction.

Isa ang motoristang si Arnel Bustamante sa mga dumeretso sa Balintawak tollway ng North Luzon Expressway (NLEX) para makabitan ng sticker, pero bigo siyang makakuha dahil para lang pala ito sa mga may online appointment.

Apat na beses umanong sinubukan ni Bustamante na magpa-schedule online pero hindi siya pinalad.

"Wala po magagawa. Galing pa kami Antipolo-Cogeo, para sadyain lang ito, ngayon uuwi nang luhaan," ani Bustamante.

Pinayuhan si Bustamante na pumunta sa Marilao, Bulacan para doon magpakabit.

"'Di naman po yata tama 'yon. Pagdating doon bulilyaso na naman, bayad na naman," aniya.

Easytrip na RFID sticker ang kukuhanin ni Bustamante, na bukod sa NLEX ay magagamit din sa Cavite–Laguna Expressway, C5 Link, Subic-Clark-Tarlac Expressway, at Manila-Cavite Expressway.

Nasa isang oras din ang pila bago makarating sa toll plaza para makabitan ng sticker.

Pagdating sa Marilao, may pila rin sa RFID sticker installation.

Nauna nang nakakuha si Bustamante ng Autosweep, ang RFID sticker na ikinakabit sa South Luzon Expressway (SLEX) na maaari ring magamit sa Skyway, NAIA Expressway, Star Tollway, Muntinlupa–Cavite Expressway, at Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway.

May pila rin ngayong Lunes sa SLEX at mas matagal ang hintayan.

Karamihan ng nasa dulo ng pila ay alas-4 ng madaling araw pa dumating pero pasado alas-9 ng umaga na nakakuha ng sticker.

"Kahapon, galing kami dito. Kahapon, marami rin ang pila. Mahaba. Bumalik ako, inagahan ko na para mas mapadali ako, ganoon pa rin, wala pa rin pagbabago ang pila," anang motoristang si Ghun Paradela.

Ayon sa pamunuan ng SLEX, mas mahaba ang pila para sa mga kumukuha ng sticker nitong nagdaang weekend.

Nilinaw din na wala umanong dapat ibayad para mauna sa pila.

"May nabalitaan kami sa mga pumipila na mga sasakyan na mayroon... kung sino gusto mauna, may bayad, wala kaming ganoon," ani Manuel Bonoan, CEO ng Skyway O&M Corporation.

Nagbabala rin ang mga toll operator na huwag bumili ng RFID sticker online dahil hindi ito awtorisado.

"Wala pong hulihan. Inuulit po natin, hindi tayo nag-o-observe ng hulihan dito sa Metro Pacific Tollways Network kung papasok po kayo at wala kayong RFID kakabitan po kayo either sa gilid or sa tollgate mismo," ani Junji Quimbo ng NLEX Corp.

Iginiit din ng Toll Regulatory Board na walang dahilan para magkumahog ang mga motorista sa pagkuha ng RFID ngayon.

Ang deadline na Disyembre 1 ay para umano sa mga toll operator at hindi sa mga motorista.

LINK:

https://news.abs-cbn.com/business/11/24/20/rfid-sticker-maaari-pa-ring-ipakabit-matapos-ang-dec-1-deadline-metro-pacific-tollways

Nakahanda naman umano ang toll operators na magpatupad ng cashless transactions simula Martes.

Wala rin umanong huhulihin kung walang RFID sticker lagpas ng Disyembre 1.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News