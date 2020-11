Lepto ward ng NKTI umaapaw na; higit kalahati ng pasyete nagda-dialysis

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Dahil sa naranasang magkakasunod na pagbaha sa Metro Manila, patuloy na tumataas ang bilang ng mga pasyente na may leptospirosis na dinadala sa National Kidney and Transplant Institute (NKTI) sa Quezon City.

Ang mahirap, higit kalahati sa kanila ay kinailangan nang sumailalim sa dialysis.

Kabilang dito sina Alby Puyat, 21, at Gabriel Garcia, 19, na parehong nakakaranas ng acute kidney failure sanhi ng leptospirosis.

"Kasi po sobrang sakit na po ng tiyan ko tapos 'yung mga binti ko po napakasakit na rin po... Nagsusuka po ako, nagtatae po... Lumusong po ako sa baha kasi inabot ng baha bahay namin," ani Puyat.

Taga-Valenzuela si Puyat habang taga-Marikina naman si Garcia. Kabilang ang mga lugar sa matinding binaha noong humagupit ang bagyong Ulysses.

Pareho rin silang may maliliit na sugat sa paa nang lumusong sa baha. Dahil marumi ang tubig sanhi ng humalong ihi ng daga at iba pang hayop, posibleng napasukan ng mikrobyo ang kanilang mga sugat.

Puno na ng mga pasyente ang lepto ward at dialysis rooms ng NKTI.

"We have already 73 patients admitted, and we still have 17 in the emergency room to be admitted... We have to open the gym, those in the ER once cleared for admission will have to go to the gym na," ani Dr. Rose Marie Liquete, executive director ng NKTI.

Mula Enero, nasa 152 kaso ng leptospirosis ang dinala sa NKTI, 78 nito ang mga bagong kaso mula nitong Nobyembre 12.

"The past 3 to 5 days, nag-shoot up na, nag-shoot up siya talaga," ani Liquete.

Payo ng NKTI, agad magpakonsulta kapag nakakaranas ng mga sintomas dahil ang acute renal failure nang dahil sa leptospirosis, naaagapan naman.

Sintomas ng leptospirosis:

Mataas na lagnat

Pananakit ng ulo

Pangingimig (chills)

Muscle pain

Pagsusuka

Paninilaw ng balat at mata

Pamumula ng mata

Pagtatae

Rashes



Aabot ng 2 hanggang 4 na linggo bago makaranas ng sintomas.

Ayon sa NKTI, kapag nababad sa baha, mas mabuting uminom na ng antibiotic na nireseta ng inyong doktor.



—Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News

