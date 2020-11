Jeep na tinitirhan ng ilang tsuper binaha noong Bagyong Ulysses

Binaha noong Bagyong Ulysses sa Marikina City ang jeep na tinitirhan ng ilang tsuper at kanilang pamilya. ABS-CBN News

Sa kasagsagan ng Bagyong Ulysses, hindi bahay o evacuation center ang naging silungan ng pamilya ng jeepney driver na si Edgar Monte, kundi ang kaniyang pampasadang jeep sa Marikina City.

"Umakyat po kami diyan sa kalsada sa taas po pero inabot pa rin ng baha. Pinahila namin ang jeep namin sa umaandar na jeep. Inuna po namin iakyat dahil andiyan mga gamit namin," ani Hilda, misis ni Edgar.

Higit 4 na taon nang nakatira ang pamilya doon habang sinisikap ni Edgar na makaipon para sa sariling bahay.

Pero naudlot ito nang tamaan si Edgar ng Parkinson's disease at napilitang tumigil sa pamamasada.

Tatlo ang anak nina Edgar at Hilda, na siyang tanging kumakayod ngayon.

"Nag-barker na lang po ako. ‘Yong kinikita ko pinangbibili ko ng gamot ng asawa ko," ani Hilda.

"Halos wala kaming mapagkakitaan," dagdag niya.

Sa loob din ng maraming taon, walang sariling bahay at nakatira rin sa kani-kanilang jeep ang mga tsuper na sina Danilo Guardancia at Rojelio Solis, at kani-kanilang pamilya.

Pero ang itinuturing nilang tahanan ay lumubog din sa baha.

Ilan lang sina Edgar, Guardancia, at Solis sa maraming jeepney driver na walang sariling bubong na masisilungan at regular na kabuhayan.

Nagdala ng tulong sa kanila ang Lopez Group Foundation Inc.

"Noong magsimula ang pandemic, nag-decide tayo sa foundation na mag-focus sa assistance. Since the pandemic, we have assisted jeepney drivers," ani Faith Bacon, program head mula sa Lopez Group.

"Initially, iyong immediate na pangangailangan, 'yong pagkain. Ngayon may mga dala tayong tubig dahil wala silang source ng drinking water... Ang primary problem talaga is tirahan... Tutulong tayo," ani Bacon.

Patuloy na nananawagan ang ABS-CBN para sa pagbabayanihan at pagtulong sa pagbangon ng nga naapektuhan ng bagyo.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News