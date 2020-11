Ilang kompanya gustong humabol sa kasunduan sa pagbili ng COVID-19 vaccine

Vials na may sticker na nagsasabing 'COVID-19 / Coronavirus vaccine / Injection only' sa tapat ng AstraZeneca na kinuhanan noong Oktubre 31, 2020. Dado Ruvic, Reuters/ File

Marami pang kompanya mula sa pribadong sektor ang nais sumama sa kasunduan para makabili ng bakuna kontra COVID-19, sabi ngayong Lunes ni Joey Concepcion, ang presidential adviser on entrepreneurship.

"Marami pang gustong sumama sa program pero may cutoff ng Nov. 30. Baka magkaroon ng part 2. Maraming Filipino companies willing to join this fight," sabi ni Concepcion.

Noong Biyernes, pumirma ang gobyerno, nasa higit 30 private companies, at vaccine developer na AztraZeneca para sa pagbili ng inisyal na suplay ng COVID-19 vaccine, na kasalukuyan pa ring dine-develop ng naturang pharmaceutical company.

Sa nasabing kasunduan, ang pribadong sektor ang bibili ng bakuna, kung saan kalahati ay ibibigay sa kanilang mga manggagawa habang ang kalahati ay donasyon sa gobyerno para ipamahagi sa frontliners.

Nagpahayag naman ng pangamba ang isang eksperto matapos lumabas ang umano'y manufacturing error sa bakuna ng AstraZeneca.

Sa isang pag-aaral kasi, sinasabing 90 porsiyento ang efficacy rate o bisa ng vaccine kung gagamitin ng isang half dose at susundan ng full dose.

Pero kapag 2 full dose ang gagamitin, lumalabas na 62 porsiyento lang na mabisa ang vaccine, kaya pumapatak sa 70 porsiyento ang average efficacy rate nito.

"This might actually be a problem in terms of lack of transparency and I think Astra should be able to disclose that particularly during the meeting of the tripartite deal signing," anang doktor na si Tony Leachon.

"I do hope that is not a fatal mistake for us regarding this particular dosing schedule, they say it’s a lab error or a manufacturing problem," ani Leachon.

Una nang sinabi ni Concepcion na alam ng nasa pribadong sektor ang risk sa bakuna pero sa kabila nito, nais pa rin nilang sumugal kaysa walang makuha agad ang Pilipinas na panlaban kontra COVID-19.

Ipinaliwanag din ng Department of Health (DOH) na nakapaloob sa tripartite agreement na kailangan pa namang sumailalim sa mahigpit na evaluation ng vaccine expert panel at Food and Drug Administration.

Posible rin aniyang mapawalang bisa ang kasunduan sakaling hindi pumasa sa clinical trials sa bansa ang bakuna ng AstraZeneca.

"So huwag po kayong mag-aalala dahil iyan po ay agreement pa lang at nakapaloob po naman sa agreement na iyan na talagang susunod po sila sa lahat po ng ating pamantayan at panuntunan ng DOH," ani Health Secretary Francisco Duque III.

Sa ngayon, sinusuri pa ng vaccine expert panel ang AstraZeneca para sa clinical trials.

Tila malapit-lapit nang magsimula ng clinical trials ang mga dine-develop na bakuna ng Sinovac mula China matapos maendorso ng vaccine expert panel.

-- Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News