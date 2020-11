Bilang ng nagka-COVID-19 sa Davao City Jail, umakyat sa 76

Karamihan sa mga nagka-COVID-19 sa Davao City Jail male dormitory ay asymptomatic at kaunti lang ang may mild symptoms, ayon kay Jail Sr. Insp. Daniel David, regional medical doctor ng BJMP-Davao. Photo courtesy of BJMP XI

DAVAO CITY -- Umakyat na sa 76 ang kabuuang bilang ng inmate at jail personnel sa Davao City Jail na may COVID-19, ayon sa mga awtoridad nitong Lunes.

Sa bilang na ito, 68 ang inmate at walo ang miyembro ng Bureau of Jail Management and Penology.

Pero isa sa mga inmate ay pumanaw na. Siya ang unang COVID-19 case sa city jail. Na-admit muna ito sa ospital dahil sa kidney failure, at nalaman sa kalaunan na positibo siya sa coronavirus.

Ang natitirang 75 na inmate at BJMP personnel ay itinuturing na active cases sa kasalukuyan.

Sa pinakahuling ulat ng BJMP XI, 25 inmates at 3 personnel ang nadagdag sa mga nagpositibo, base sa lumabas na test results noong Nobyembre 28.

Karamihan sa mga pasyente ay asymptomatic at kaunti lang ang may mild symptoms, ayon kay Jail Sr. Insp. Daniel David, regional medical doctor ng BJMP-Davao.

Mahigpit ding mino-monitor ang 160 na inmate at personnel na nakasalamuha ng mga nagpositibo sa COVID-19, dagdag niya.

"The 160 were placed in a quarantine area doon po sa loob ng jail. And then, the 68 were isolated sa isolation facility sa loob din po ng jail. So, separate po ito na, it could accommodate 100 PDL (persons deprived of liberty). So, hindi sila congested sa isolation facility," aniya.

Patuloy pa ring inaalam kung paano nakapasok ang virus sa male dormitory.

Sinabihan na ang pamilya ng mga infected inmates at personnel, at siniguradong nasa mabuting kalagayan ang mga ito, ayon naman kay Jail Sr. Insp. Edo Lobenia, spokesperson ng BJMP-Davao.

"We have informed their families. Tinawagan po sila ng ating Davao City Main. It is only deemed proper to inform their families of what is their situation inside our jail facility. Rest assured that the PDLs are taken good care of, at the same time they are in good condition," ani Lobenia.

Hinigpitan pa ng BJMP-Davao ang health protocols sa mga jail facilities, kabilang na ang pagbibigay ng mga face mask, PPE kung ma-expose sa COVID patient, saktong nutrisyon at supplement, at regular na ehersisyo.

Hiniwalay din ang 15 senior citizen inmates na may comorbidities.

Aabot sa 1,700 ang kabuuang populasyon ng male dormitory ng kulungan.

Nananatiling COVID-free naman ang female dormitory at annex.

Ibinalik ang lungsod sa ilalim ng general community quarantine simula Nobyembre 20 matapos tumaas ang mga kaso rito ng COVID-19.

--Ulat ni Hernel Tocmo