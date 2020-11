'Bayani siya': Cullamat nagbigay-pugay sa anak na nasawi sa engkuwentro

Nagdadalamhati ngayon si Bayan Muna Rep. Eufemia Cullamat matapos mapaslang ng militar sa engkuwentro ang kaniyang bunsong anak na si Jevilyn, na sumapi sa New People's Army dahil umano sa naranasan nilang pang-aabuso bilang katutubo. Retrato mula sa Bayan Muna

MAYNILA — Nagdadalamhati ngayon si Bayan Muna Rep. Eufemia Cullamat matapos mapaslang ng militar sa engkuwentro ang kaniyang bunsong anak na si Jevilyn, na sumapi sa New People's Army (NPA) dahil umano sa naranasan nilang pang-aabuso bilang katutubo.

Nangyari ang engkuwentro sa pagitan ng NPA at 3rd Special Forces "Arrowhead" Battalion ng Philippine Army sa Marihatag, Surigao del Sur noong Sabado.

Nakuha rin ang 5 mataas na kalibre ng baril sa labanang tumagal nang 45 minuto.



Ayon sa Army, medic ng NPA si Jevilyn, 22, na nag-aral umano sa mga paaralang may kaugnayan sa NPA.

Tinawag ni Cullamat na bayani ng mga lumad si Jevilyn pero nagluluksa siya sa sinapit ng anak.

"Mahal ko ang anak ko na nagmahal sa bayan. Ipinagmalalaki ko siya. Bayani siya ng mga lumad at ng buong bayan... Bilang isang ina, basag ang puso ko... Matindi ang aking pagdadalamhati sa pagkapaslang ng aking bunsong anak," ani Cullamat.

Tingin ni Cullamat, sumapi sa NPA ang anak niya dahil sa kinalakihan nitong abuso mula sa estado.

"Ang desisyon niyang lumahok sa armadong pakikibaka ay hindi simpleng bagay, at bunga na rin ng pang-aabusong dinanas naming mga lumad at ang matinding kahirapan na nasaksihan niya," anang mambabatas.

Pero hindi raw matanggap ni Cullamat ang ginawang pambababoy umano ng militar sa bangkay ng kaniyang anak, na tila ginawa raw tropeyo.

Sa mga retrato kasi na ipinamahagi ng Philippine Army, kita ang pag-pose ng mga sundalo sa bangkay ng batang Cullamat.

"Mariin kong kinokondena ang ginawang pambabastos at pambababoy sa labi ng aking anak. Hindi siya bagay, hindi siya isang tropeo na ipaparada para lamang sa propaganda ng militar. Hindi niyo na ginalang ang patay, binabastos pa ninyo ang nagluluksa naming pamilya. Hinihiling ko sa militar na huwag gamiting tropeo ang bangkay ng aking anak," aniya.

Itinanggi naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang paratang, at nakiramay na rin sa namatayan.

"Ako'y nakikiramay sa pamilya ni Congresswoman Cullamat sa pagkamatay ng kanyang anak... Normal naman 'yung ginagawa ng military, ever since, pinakikita natin 'yung mga namamatay... Siguro we will study kung paano natin mapangalagaan naman 'yung dignidad saka privacy ng mga families. Alam naman natin may pamilya naman ito... I have directed the AFP to look into how they can treat this, itong mga namamatay sa encounter, better," ani Lorenzana.

—Mula sa ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News