2 patay matapos masagasaan ng truck sa Quezon City

Patay ang isang motorcycle rider at angkas niya matapos masagasaan ng truck sa Quezon City nitong Nobyembre 30, 2020. Quezon City Task Force for Transport and Traffic

Patay ang 2 tao matapos masagasaan ng truck ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Barangay Doña Imelda, Quezon City ngayong Lunes.

Pumailalim pa sa truck ang motorsiklong sinasakyan ng lalaking rider at angkas nitong babae kaya nagulungan sila at namatay, ayon kay Dexter Cardenas, hepe ng Quezon City Department of Public Safety and Traffic Management.

Kita naman sa mga retrato ng Quezon City Task Force for Transport and Traffic na sirang-sira ang motorsiklong sinakyan ng mga biktima.

Nagtamo naman ng galos sa tuhod ang isang lalaking nadamay sa insidente.

Patuloy ang imbestigasyon ng mga awtoridad sa insidente.

RELATED VIDEO:

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News