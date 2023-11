Pinay na binihag ng Hamas pinakawalan na

Nakalaya na ang isang Filipino dual citizen na binihag ng Hamas matapos salakayin ang isang kibbutz sa Israel noong Oktubre 7.

Ayon sa embahada ng Israel sa Pilipinas, kinilala ang Pinay na si Noralin "Nataly" Babadilla, 60, na ngayon ay nasa Tel HaShomer Hospital sa Tel Aviv para sa medical evaluation matapos palayain ng mga militanteng Hamas.

Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, nakatakdang bisitahin ng ambassador si Noralin sa ospital. Aniya, sampung taon nang naninirahan si Noralin sa Israel.

Ayon sa embahada ng Israel, bumisita si Noralin at ang kanyang partner na si Gideon Babani, sa mga kaibigan nila sa Kibbutz Nirim noong Oktubre 7.

Pinatay ng mga Hamas si Gideon habang binihag naman si Noralin at dinala sa Gaza.

Umabot ng 53 araw ang pagkakabihag ni Noralin bago pinalaya.

"Our thoughts and prayers remain for the safe release of the 150+ hostages, including 9 children, still held in captivity by the terror organization Hamas," ayon sa embahada.

Si Noralin ang ikalawang Pilipinong bihag ng Hamas na pinakawalan ng grupo. Si Noralin at Jimmy Pacheco ay parehong makakatanggap ng tulong pinansyal sa gobyerno ng Israel bilang mga Victims of Terror.

Desidido naman ang Israel government na maibalik ang lahat ng mga bihag ng militanteng Hamas.

Ayon kay De Vega, apat na Pilipino ang namatay sa pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7.

Dagdag niya, wala na ring planong bumalik sa Israel si Pacheco matapos ang kanyang pagkakabihag sa kamay ng grupong Hamas.

Watch more News on iWantTFC