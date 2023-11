MAYNILA -- Binigyang pugay ang ABS-CBN at ang ilang mamamahayag nito sa pakikipaglaban sa patas at makatotohanang pagbabalita sa “Pagdasig Awards 2023: Communication Students’ Choice Awards” ng mga estudyante ng komunikasyon ng Leyte Normal University sa Tacloban City.

Ginawaran ang ABS-CBN ng Best TV Station at ang DZMM Balita Ngayon ng DZMM Teleradyo na Best Radio News Program.

Binigyan din ng parangal ang multi-awarded broadcast journalists na sina Jeff Canoy at Karen Davila bilang Best Radio News Program Anchor sa male at female categories, habang nasungkit naman nina Robert Mano at Karen De Guzman ang Best Male Radio News Reporter at Best Female Radio News Reporter.

Tinanghal din ang regional correspondents na sina Sharon Evite-Carangue at Geron Ponferrada bilang Best Local/Regional TV Reporter, at si Ranulfo Docdocan bilang Best Male TV News Anchor.

Hinirang din ang TVP Patrol Tacloban na Best Local/Regional TV News Program at Best Local/Regional TV Station na tinanggap nina Sharon Evite-Carangue at Ranulfo Docdocan.

Naging emosyonal sina Carangue at Docdocan sa pagtanggap ng parangal at inalala ang epekto sa pagbawi sa prangkisa ng network, dahilan sa pagtigil ng operasyon ng ABS-CBN Regional.

“As you all know, nag shutdown ang ABS-CBN 3 years ago and I still could not believe myself that I will be given a recognition for a work done 3 years ago. And that only means that our voices are heard,” ayon kay Carangue.

“We encountered many challenges. But still, saan man tayo dalhin ng tadhana, saan man tayo dalhin ng oras at panahon, tuloy lang. Padayon lang,” sabi ni Docdocan.

Ipinalabas ang awarding ceremony ng Pagdasig Awards sa Facebook page ng BACommUNITY, ang samahan ng mga mag-aaral na nasa likod ng patimpalak.

“Congratulations to ABS-CBN for winning most of our major awards. This is an indication that communication students have keen eyes in voting for the most deserving winners. Not to mention, we still have this occurring issue of their franchise denial. But they obviously power through by keeping up with the trends in the media world and our communication students have surely seen and appreciated that,” ayon sa BACommUNITY.