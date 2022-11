Nagsisilbing palamuti sa Christmas Tree ng General Trias City Jail sa Cavite ang mga maliliit at makukulay na papel na naglalaman ng mga regalong gustong matanggap ng mga persons deprived of liberty o PDLs doon. Photo courtesy of Jail C/Insp. Aris Williamere Villaester



CAVITE — Sa maliliit at makukulay na piraso ng papel na nagsisilbing palamuti sa Christmas Tree ng General Trias City Jail sa Cavite nakasulat ang mga gustong matanggap na regalo ngayong Pasko ng mga Persons Deprived of Liberty o PDLs doon.

Simple lang ang kanilang mga hiling gaya ng tsinelas, shorts, t-shirts, sabon, toothpaste, kape, isang timbang biscuit, grocery items, ice cream, tsokolate, litsong manok, at fried chicken ng isang kilalang fastfood.

Mayroon ding humihiling ng reading glass at artificial legs.

Para sa mga PDL, malaking bagay na ang mga ito habang sila ay nakakulong.

"Favorite ko po kasi yung chocolate. Saka yung sobra po dito ay ibibigay ko sa Papa ko na naka-dorm din dito," masayang kuwento ni "Alex", 22, isa sa mga PDL na nakatanggap ng regalo ngayong Martes.

Lubos ang kaniyang pasasalamat sa nagbigay ng katuparan sa kaniyang Christmas wish na bagong tsinelas at tsokolate.

"kahit na kami ay isang hamak na PDL lang eh natutulungan po kami. Sa simpleng ganitong wish lang po ay natutupad ang kahilingan namin," ani Alex na higit isang taon nang nakakulong kasama ang kaniyang ama dahil sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga.

Ang isang PDL namang si "Tatay Robert", 53, ay nakatanggap ng hygiene kits.

"Nagpapasalamat po ako sa kabutihang loob na natupad ang mga wish namin. Masayang masaya po kami," sabi niya.

Dalawang taon nang nakakulong si Tatay Robert dahil sa kasong carnapping.

Ayon kay Jail C/Insp. Aris Williamere Villaester, Jail Warden ng General Trias City Jail, simula nang itayo niya ang PDL Christmas Wish Tree, marami na ang tumupad sa mga hiling ng mga PDL.

Layunin aniya nitong mabigyan ng pag-asa ang mga PDL, lalo't naipapakitang may mga tao pa ring gustong tumulong sa kanila.

Isa rin itong pagtitiyak sa kanila na maaari pa rin nilang ipagdiwang ang Pasko kahit na sila ay pansamantalang hindi malaya.

"Sabi ko nga, kahit very simple lang ito para sa atin na nagbabasa ng mga wishes na ito for them, I think it’s everything. Dahil nagdaan ang pandemic at hindi sila nadadalaw, at biglang may mga nag-grant ng kanilang mga simple wishes na ibang tao at hindi family nila. So malaking bagay ito sa kanila," ani Villaester.

Bukod sa Christmas Wish Tree, mayroon ding 'Sponsor a Release Program' ang Bureau of Jail Management and Penology General Trias City.

Sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga paintings at mga handicrafts gaya ng mga bag na likha ng mga PDL, nakakalikom sila ng pera para sa kanilang pampiyansa at iba pang gastusin sa kanilang paglaya.

"Ito 'yung pagkakakulong nila sa loob ay hindi nasasayang. Bagkus, nagkakaroon pa sila ng bagong learnings. They discovered something like painting, yung paggawa ng mga bags. I know, paglabas nila, magagamit nila for them to survive and for them to have a decent job sa labas," sabi ni Villaester.

Tinatayang nasa 1,200 ang bilang ng mga PDL sa General Trias City Jail.

Higit na mas mahalaga sa mga regalong kanilang hinihiling o natanggap ngayong Kapaskuhan ay ang pagkakaresolba anila ng kanilang mga kaso at ang pagkamit ng kalayaan, baon ang pangakong hinding-hindi na sila babalik sa kulungan.

KAUGNAY NA VIDEO MULA SA ARCHIVE