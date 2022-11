KUALA LUMPUR, MALAYSIA - Nagwagi bilang 2nd runner up ang 25 taong gulang na Pilipina karate senpai na si Hanzel Raguine sa 18th Asia Shinkyokushinkai Karate Open Championship sa Women's Open category na idinaos noong November 20, 2022 sa Stadium Juara, Bukit Kiara, Kuala Lumpur, Malaysia.

November 18 nang tumulak patungong Kuala Lumpur ang grupo ni Raguine para sa nasabing kompetisyon.

Si Hanzel Raguine kasama ang PH team sa Asia Shinkyokushinkai Karate Open Championship 2022

“Hindi po ito naging madali dahil nagkaroon ng mga changes from my initial weight category which is Light Weight (50 kg below) to Women's Open Class na sobra ring nagpapagod sa akin during my fights. ‘Yung 2nd and 3rd fight ko ay mas matatangkad at mabibigat sa akin kaya kailangan daanin talaga sa bilis,” kwento ni Raguine sa TFC News.

Bukod sa mahirap na kompetisyon, hindi rin naging madali ang naging byahe ng kanilang grupo patungong Malaysia dahil sa pondo.

Ang PH team sa 18th Asia Shinkyokushinkai Karate Open Championship

“We struggled financially at sa paghahanap po ng sponsors for this event. Naging solusyon po namin para may pandagdag sa expenses ay y’ung fund raising at solicitation po. Worth it po lahat ‘yun dahil nag-uwi tayo ng karangalan sa ‘Pinas at na-recognize ang galing at tibay ng mga Pinoy sa Asia,” pahayag ni Raguine.

Lumaban na rin si Raguine sa Stadium Juara, Bukit Kiara sa Kuala Lumpur noong 1st Asia Full Contact Karate Open Championship 2019 sa kategoryang Women's Below 50kg (Light Weight) kung saan wala siyang napanalunan. Kaya’t todo ang kanyang pagpapahalaga sa nasungkit niyang parangal ngayong taon.

Si Raguine kasama ang PH Karate team

“I'm really proud po at umiyak dahil nakabawi rin after 2 years sa same venue. Satisfying din po dahil alam ko at ng mga kasama ko na binigay ko’ yung best at buong puso ko sa bawat laban.

“Sobrang halaga po dahil grabe rin po yung paghahanda namin ng team ko. Isa sana ito sa maging way para makilala po yung Shinkyokushinkai Karate dito sa ating bansa,” ani Raguine.

Ang Shinkyokushinkai Karate Open Championship ay ginaganap kada dalawang taon kung saan naglalaban-laban ang pinakamagagaling na karate senpai mula sa iba-ibang bansa sa Asya. Dito rin pinipili ang mga lalahok at lalaban sa World Tournament na gaganapin sa Japan sa susunod na taon.

Labing-isang taon ng miyembro si Raguine ng World Karate Organization (WKO) Shinkyokushinkai Philippines na isang non-profit socio-civic organization na naghuhubog ng holistic development sa bawat indibidwal sa pamamagitan ng Shinkyokushinkai Karate. Ang kanyang unang naging layunin noon kaya siya nag-aral ng karate, para madepensahan ang sarili:

Si Raguine sa kanyang karate competition

“Past experiences po na sobrang naging traumatic sa akin while growing up kaya ninais kong matuto ng self-defense...

I've been a taekwondo student for months bago lumipat ng karate sa Santolan High School noong 2011, back then I was 14 years old.

Last 2019 it's also my first International Dan test (belt grading) aside from International Fight held at Kuala Lumpur, I passed the grading as a Shodan and officially a senpai...”

Si Raguine noong bata pa habang nag-aaral ng karate

Si Raguine nang itinanghal na champion sa 1st NEU (New Era University) New Generation Karate Tournament Junior (14-15 girls category)

Isang Karate instructor si Raguine sa Quezon City.

“I started teaching basic karate last 2021 sa isang fitness center sa Pasig City hanggang padagdag ito nang padagdag... ‘Yung mga students ko po ay nagri-range sa edad na 4 to 23 years old po. And their purpose in joining karate ay self-defense at discipline,” sabi ni Raguine.

Si Raguine nang itinanghal na kampeon sa Ikon PH Open Tournament noong Sept. 11, 2022

Nito lamang September 11, 2022 nauna nang itinanghal na kampeon si Raguine sa local competition na Ikon PH Open Tournament sa kategoryang Women’s Division na idinaos sa Dasmariñas, Cavite. Target ni Raguine na makalahok sa World Tournament.