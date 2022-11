MAYNILA - Inanunsyo ngayong Martes ng Commission on Elections (Comelec) ang petsa ng pagpapatuloy ng voter registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa May 12, 2025.

Sa press conference ng Comelec, sinabi ni Director for Overseas Voting Sonia Bea Wee-Lozada na magsisimula ang overseas voter's registration sa December 9, 2022.

“The overseas voting registration period will begin on December 9, 2022. This would commence worldwide sa lahat po ng Philippine embassies, consulates pati na rin sa Manila Economic Cultural Office sa Taiwan, tsaka yung POLO office sa Alcobar sa Saudi Arabia,” sabi ni Wee-Lozada.

Paalala niya, may ilang embahada ng Pilipinas na Linggo ang simula ng pasok o trabaho.

Kasama sa pagpapatuloy ng overseas voting registration ang registration sa Manila partikular para sa mga Pilipinong paalis ng bansa at inaasahang aabutan ng halalan sa taong 2025.

Ang overseas voting registration period ay tatagal hanggang September 30, 2024.

“The overseas voting registration period, hindi po siya sandali lang. Hanggang September 30, 2024 po ito. As a call to action to all our overseas Filipinos who are abroad na po at alam po nila they will be abroad by May 12, 2025… that they should register na po ahead of time at huwag na po hihintayin hanggang sa last minute para mag-register,” sabi ni Wee-Lozada.

Nilinaw rin ng opisyal na bagama't isang araw lang ang halalan sa Pilipinas, ang mga overseas Filipino ay mayroong 30 araw para makaboto sa 2025.

“Alam naman natin, sa Pilipinas, isang araw lang po yun. May 12, 2025. But for overseas voting, there’s a period of 30 days, starting the 13th of April 2025 hanggang last day po is magsi-synchronize sa closing ng election natin dito on May 12, 2025,” paliwanag ni Wee-Lozada.

LOCAL VOTER REGISTRATION SIMULA NA ULIT SA DECEMBER 12

Magsisimula naman ang local voter registration sa December 12, 2022.

Sabi ni Comelec Spokesman Atty. John Rex Laudiangco, tatagal ito hanggang January 22, 2023.

“December 12, 2022 hanggang January 22, 2023. Maikli lamang po ito, kaya sana magparehistro tayo nang maaga,” sabi ni Laudiangco.

Inanusyo rin ng Comelec ang pilot implementation ng Register Anywhere Project, na gagawin mula December 17, 2022 hanggang January 22, 2023.

Pero ito ay tuwing Sabado at Linggo lamang maliban sa mga araw na holiday o piyesta opisyal.

“Tungkol sa Register Anywhere Project, magsisimula po ito sa December 17 at tatagal po hanggang January 22, 2023. Sabado at Linggo po ito, una sa limang malls,” ani Laudiangco.

MGA LUGAR NA PAGDARAUSAN NG PILOT TESTING NG 'REGISTER ANYWHERE PROJECT' NG COMELEC

- SM Fairview

- SM Mall of Asia

- SM Southmall

- Robinson’s Place Manila

- Robinson’s Galleria

Kabilang rin bilang registration sites ang Senado, House of Representatives at GSIS, pero wala pang petsa para dito. Pinaplantsa na rin ang registration sa ibang mga probinsiya.

FROM THE ARCHIVE

Watch more News on iWantTFC