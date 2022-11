Labor groups handa sa malawakang rally sa Bonifacio Day

Bukod sa pagtataas ng sahod, ipapanawagan din ng mga manggagawa ang pagbasura sa kontraktwalisasyon at pagtigil ng "red tagging" sa ilang mga manggagawa sa mga pabrika. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News

MAYNILA—Puspusan na ang paghahanda ng mga labor group na lalahok sa malawakang rally sa darating Bonifacio Day ngayong Miyerkoles.

Sa Balai Obrero sa Quezon City, tinatapos na ang tatlong effigy at mga placard na kanilang dadalhin sa pagmamartsa.

Kabilang sa mga effigy ang tinawag nilang "General Pasista", "BBM Junior", at "Bald Eagle Biden" na hango sa Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden.

Ayon kay Elmer "Ka Bong" Labog, chairperson ng Kilusang Mayo Uno (KMU), magsisimulang magtipon-tipon ang mga mangaggawang lalahok sa rally 8:30 a.m. sa Palaza Miranda kung saan magkakaroon ng programa.

Mag-aalay rin ng bulaklak sa Liwasang Bonifacio habang muling magtitipon-tipon ang mga grupo sa Mendiola para sa huling programa.

"Tuloy tuloy at inaasahan naming masigla ang partisipasyon bukas dahil sa isang linggong singkad na dumaan ay masigla yung iba't ibang aktibidad ng mga pangkaraniwang kasapian namin at handa silang lumahok bukas sa pagdiriwang ng unang araw ni Gat Andres Bonifacio sa ilalim ni President BBM," ani Labog.

Kabilang din sa lalahok sa rally ang mga grupong Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN), All Workers Unity (AWU), Nagkaisa, at Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP). Magkakaroon din umano ng mga rally sa mga probinsiya.

"Maraming rehiyon ng ating bansa ay ipagdiriwang at itataguyod pangunahin na yung pagtataas ng sahod ng lahat ng manggagawa kapwa sa pribado at gobyerno sa buong bansa bukas. Ito yung kick-off ng matinding paglaban upang kagyat na itaas ang sahod ng mga manggagawa," ayon kay Labog.

Bukod sa pagtataas ng sahod, ipapanawagan din ng mga manggagawa ang pagbasura sa kontraktwalisasyon at pagtigil ng "red tagging" sa ilang mga manggagawa sa mga pabrika.

"Inaabuso at inaatake sila ng NTF-ELCAC kaya isang major na usapin ito para sa aming mga manggagawa. Sa esensya, ipinaglalaban namin ang sahod, ang katiyakan sa trabaho at karapatan ngvmga manggagawang Pilipino at siyempre sa mga informal workers, yung pagpapatuloy pa rin ng mga ayuda na dapat ay responsibilidad ng gobyerno," aniya.

Inaasahan ni Labog na mas maraming mangagagawa ang lalahok sa rally at makikiisa sa kanilang panawagan ngayong tumataas ang presyo mga pangunahing bilihin.

"Hindi na halos magkasya yung mininum na antas ng sahod ngayon sapagkat yung P570 minimum wage sa Metro Manila, ang tunay na halaga na lang niyan ay P494 based sa 2018 wage levels. Mas higit na nasa mahirap na kalagayan ang mga manggagawa na nasa probinsiya sapagkat halos nagpapantay na yung tinatawag na cost of living so malayo yung P570 at lalong lalo na sa probinsiya doon sa family living wage na umaabot dapat sa P1133 a day para sa isang pamilyang may limang miyembro," ani Labog.

"Hindi na katanggap tanggap sa amin yung barya-baryang pagbibigay kasi dapat bilang lumilikha ng yaman ng ating bansa at lumilikha ng kasaysayan ng ating ekonomiya, mahalaga na dapat tumugon ang kasalukuyang gobyerno sa kahilingan ng mga manggagawa," giit pa ni Labog.