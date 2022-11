MAYNILA - Pansamantalang isinara ang isang Christmas attraction sa Lucena, kabisera ng Quezon Province, dahil kailangang kumpunihin ang ilang decoration sa dami ng tao na pumunta sa pagbubukas nito.

Anunsiyo nito ng Quezon provincial government sa isang public advisory.

Ayon sa Lucena Police, aabot sa 100,000 ang pumunta sa parke nang ilunsad ito noong Nobyembre 25, na pinakamalaki mula nang pumutok ang pandemya.

Marami rin umano ang dumagsa sa mga susunod na araw, at nag-viral pa ang mga larawan ng parke dahil sa mga netizen na nagpuntong maraming nasirang Christmas decoration at basura na naglipana sa atraksiyon.

Ayon sa netizen na si Diego Tañafranca: "Those of you who go to pailaw in the Quezonian Christmas lights, if you just scatter, don't go. This park is lovely and then you just throw garbage. Shame on you, just a little discipline."

Nobyembre 25 nang unang buksan ang atraksiyon na “Quezonian Christmas at Perez Park," na pinasinayaan ni Quezon Governor Angelina Tan.

Tampok sa Christmas attraction ang isang malaking Christmas tree at Belen, sa children's playground ng parke.

Wala pang anunsiyo ang parke kung kailan ito muli magbubukas.

Pero nanawagan na ang lokal na pamahalaan na magkaroon ng disiplina ang mga bibisita rito.

-- May mga ulat ni Ronilo Dagos