MAYNILA — Dahil sa banta ng Omicron variant ng COVID-19 na unang na-detect sa South Africa, naghigpit ng mga border ang iba’t ibang bansa sa mundo at nagpataw ng mga panibagong travel ban.

Ang Canada, isinara ang border sa mga foreign traveler na galing mula sa 7 Southern African na bansa sa nakalipas na 14 na araw, sa pag-asang mapigilan ang pagkalat ng virus.



Inanunsyo ni health ministry ng Canada na may 2 kumpirmadong kaso na ang Omicron variant doon mula sa mga indibidwal na bumiyahe galing Nigeria kamakailan.

Ang United Kingdom, nag-anunsyo na ang mga darating sa kanila galing sa anumang bansa, kailangan mag-self isolate hanggang makakuha ng negative result sa RT-PCR test.

Nasa red list na rin ng UK government ang mga biyahe galing South Africa at iba pang bansa sa Southern Africa.

Ang European Union, naglabas na rin ng mga travel ban. Ito’y matapos ang kumpirmasyon na may Omicron na rin sa iba’t ibang bansa roon.

Ang US, may travel restrictions na rin sa South Africa at 7 iba pang bansa sa continent.

Naghayag naman ng pagkadismaya ang South Africa dahil sa mga travel bans.



Ayon sa kanilang pangulo, marami sa South Africans ang pakiramdam ay pinarurusahan sila kahit na naging maagap, magaling at transparent ang kanilang mga scientist sa pag-identify at report na bagong variant.

"We call upon these countries that have imposed travel bans on our country and our other Southern African sister countries to immediately and urgently reverse their decisions and lift the bans they have imposed before any further damage is done on our economies and to the livelihoods of our people," ani President Cyril Ramaphosa.

Sa Pilipinas, naunang sinuspinde ang mga biyahe hanggang December 15 mula sa 7 bansa sa Africa kabilang ang South Africa at Botswana.

Pinalawig din ang ban sa ilang mga European countries kabilang ang Austria, the Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy.

Sinuspinde na rin ng gobyerno ang testing at quarantine protocols sa bansang galing sa green list mula November 28 hanggang December 15.

Ang mga galing sa mga bansang nasa green o yellow list ay kailangang sumunod sa mga patakarang itinakda para sa yellow list o 3 araw na quarantine para sa fully-vaccinated na travellers na may negative COVID-19 test result.

Limang araw na quarantine naman para sa mga di bakunado o di pa kumpleto ang bakuna

Suspendido na rin muna ang pagpayag ng {Pilipinas sa pagpasok ng mga fully vaccinated foreigners mula sa mga bansang nasa green list at di kailangan ng Philippine visa. Ipapatupad sana ito simula December 1.

Tingin ng Philippine Genome Center, makakarating at makakarating ang Omicron variant sa Pilipinas pero nakatutulong ang mga travel ban para i-delay ito kahit papaano at makapaghanda ang bansa.

—Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News