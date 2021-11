Watch more on iWantTFC

Ibabalik ngayong linggo ang number coding scheme sa mga kalsada ng Metro Manila, pero para lang sa rush hour mula hapon hanggang gabi, sabi ngayong Lunes ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Ito'y dahil sa halos pre-pandemic na dami ng mga sasakyang sa mga kalsada mula nang isailalim ang Kamaynilaan sa Alert Level 2.

Nababahala rin umano ang mga awtoridad sa mobility o galaw ng mga tao, na maaaring maging sanhi ng hawahan ng COVID-19, lalo't mayroong banta ng bagong Omicron variant ng sakit.

Ayon sa MMDA, inaprubahan na ng Metro Manila Council ang pagkakaroon ng coding mula Lunes hanggang Biyernes, alas-5 ng hapon hanggang alas-8 ng gabi, maliban na lang kung holiday.

"Ito'y napirmahan na pero ipa-publish pa namin sa Official Gazette... so siguro we'll give it 2 or 3 days for the implememtation," ani MMDA Chairman Benhur Abalos.

Exempted sa coding ang mga public utility vehicle, Transportation Network Vehicle Services (TNVS), motorsiklo, trak ng basura, fuel truck, at mga sasakyang may dalang essential at perishable goods.

Bibigyan ng sticker ang mga TNVS para matukoy sila mula sa mga ordinaryong pribadong sasakyan, ani Abalos.

Bukod sa coding, ibabalik na rin ang light truck ban sa EDSA, na nagsisimula alas-5 ng hapon hanggang alas-9 ng gabi.

Samantala, malls naman ang tinitingnan ngayon ng Department of Health sa harap ng dagsa ng mga tao kamakailan.

"Dapat 'yong mall owners should be responsible enough to make sure that there is crowd control. Hindi puwedeng basta-basta na lang bubuksan at hayaan na magsiksikan ang mga tao," ani Health Secretary Francisco Duque.

Face shields

Ayon pa kay Duque, matindi ang banta ng Omicron kaya hindi dapat bumitiw sa paggamit ng face shield.

"Kung meron tayong nakitang mabilis na pag-akyat ng mga kaso, magandang magkaroon ng karagdagang proteksiyon. So 'yong faceshield," ani Duque.

Nauna nang sinabi ni National Task Force Against COVID-19 chief implementer Carlito Galvez na posibleng ibalik ang mandatory na paggamit ng face shield dahil sa Omicron pero wala pang pinal na desisyon dito.

Nilinaw rin ngayong Lunes ng Malacañang na voluntary pa rin ang pagsusuot ng face shield.

"As it stands, ganoon pa rin po. Ito po ay mandatory sa health care settings at sa ibang settings naman po ay voluntary siya," ani Cabinet Secretary Karlo Nograles.

Magbababa ng mga bagong polisiya ang Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Disease matapos ang kanilang pulong kasama si Pangulong Duterte.

— Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News