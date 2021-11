KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Way of giving back. ‘Yan ang kasalukuyang ginagawa ng Pinoy couple na sina Marlon Gadia at Sharon Lucas. Si Marlon ay isang supervisor at naging chef din sa isang restaurant habang isa namang caregiver si Sharon. Walong taon na silang naninirahan sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Dalawang taon na ang kanilang online food business na Panlasa-Pinoy KL at bilang pagbabalik ng biyayang kanilang natatanggap, namimigay sila ng mga ayudang pagkain sa mga kababayang naapektuhan ng pandemya, kabilang na ang mga nawalan ng trabaho sa Malaysia mula sa sektor ng restaurant at caregiving.

Mga sponsor at recipients at libreng grocery at food packs na ipinamimigay para sa mga Pilipino sa Malaysia

“We are blessed kasi medyo nakilala po ang aming online food (business)... So naisip namin to give it back sa mga kababayan natin na nawalan ng work dito sa Kuala Lumpur, sampu ng mga costumer namin na nagsi-share at nagtitiwala sa amin para maiabot ang mga ayuda para sa mga kapwa natin,” kuwento ni Marlon.

Sa tulong din ng ilang Filipino sponsors at mula sa bahagi ng kanilang kita sa online food business, naipaaabot nila ang ayuda sa mga kababayan. Mula isandaan hanggang limandaang katao ang kanilang nabibigyan ng ayuda.

“…yung mga ibang costumer namin nag-aabot din sila ng kaunting cash at groceries po. Iniipon-ipon namin ang groceries at yung mga cash na naipon, binibili din po namin dagdag para sa ayuda po.

Ang latest na ayuda na na-ishare namin sa mga kapwa Pilipino dito ay…groceries po: rice, egg, sugar, sardines, coffee, noodles, biscuit, etc…,” sabi ni Marlon.

Ang grupo ng Pinoy couple na sina Marlon Gadia at Sharon Lucas kasama ang ilang Pinoy volunteers habang nagre-repack ng free grocery packs

Prayoridad din nila ang mga kababayang dinapuan ng COVID-19 at hindi makapagtrabaho:

“Sa nag-positive, my contact number sila, tinatawagan sila at ilalagay lang doon sa harap ng bahay nila or isasabit sa gate (and ayudang pagkain)…

…yung mga may anak at may mga local din nabigyan, also mga Sabahan from Sabah at Indonesia din naisama ng mga ayuda…may mga gamit at fruits para sa mga nag-positive na kababayan natin at groceries din.”

Mga Pinoy volunteer at recipients ng libreng grocery at food packs para sa mga Pilipino sa Kuala Lumpur, Malaysia

Kumuha rin sina Marlon ng isang local driver na isang Indian Singh na may sariling sasakyan para magdeliver ng mga ayuda sa mga kababayan sa iba’t ibang lugar sa Kuala Lumpur.

Hindi man tiyak ang kinabukasan dahil sa patuloy na banta ng pandemya, dasal nina Marlon na makapagbigay tulong pa sila sa mga kababayan sa Malaysia.

“…sana meron pang matulungan natin kasi hindi lahat stable ang mga kapwa (Pilipino) natin sa kani-kanilang work. We hope and pray na sana makatulong pa tayo in the future days po, maraming salamat po stay safe and God bless you all.”