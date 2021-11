Transmission electron micrograph of SARS-CoV-2 virus particles (green) within endosomes of a heavily infected nasal Olfactory Epithelial Cell. Image captured at the NIAID Integrated Research Facility (IRF) in Fort Detrick, Maryland. Photo by NIAID

MAYNILA — Matapos kumalat ang COVID Delta variant sa maraming bansa nitong mga nakaraang buwan, isa na namang COVID variant ang pinangangambahan na magpapatagal ng pandemya sa buong mundo.

Ito ang bagong variant of concern na B.1.1.529, na tinagurian ng World Health Organization bilang Omicron.

Sa gabay ng Technical Advisory Group on Virus Evolution ng organisasyon, binaba ang desisyon dahil sa maramihang mutations, impact ng behavior at mabilis na pagkalat nito.

Narito ang ilan sa mga kaalaman hinggil sa Omicron variant batay sa mga eksperto ng South Africa.

MAS NAKAKAHAWA BA?

Ayon sa WHO, hindi pa malinaw kung ang Omicron ay mas naililipat (halimbawa: mas madaling kumalat mula sa tao patungo sa tao) kumpara sa iba pang mga variant, kabilang ang Delta. Ang bilang ng mga taong nagpositibo ay tumaas sa mga lugar sa South Africa na apektado ng variant na ito, ngunit isinasagawa ang epidemiologic study upang maunawaan kung ito ay dahil sa Omicron o iba pang dahilan.

KALUBHAAN NG SAKIT

Hindi pa malinaw kung ang impeksyon dulot ng Omicron variant ay nagdadala ng mas matinding sakit kumpara sa mga impeksyon sa iba pang mga variant, kabilang ang Delta, ayon sa WHO.

Anila, iminumungkahi ng paunang datos na may tumataas na rate ng pagpapaospital sa South Africa, ngunit maaaring ito ay dahil sa pagtaas ng kabuuang bilang ng mga taong nahawaan, sa halip na resulta ng partikular na impeksyon sa Omicron.

Kasalukuyang walang impormasyon na magmumungkahi na ang mga sintomas na nauugnay sa Omicron ay iba sa sintomas na dala ng ibang mga variant, dagdag pa niya.

Sa pagsusuri, ang mga unang naiulat na impeksyon ay kabilang sa mga mag-aaral sa unibersidad—mga nakababatang indibidwal na malamang na magkaroon ng mas banayad na sakit—ngunit ang pag-unawa sa antas ng kalubhaan ng variant ng Omicron ay aabot ng ilang araw hanggang ilang linggo.

Ang lahat ng variant ng COVID-19, kabilang ang variant ng Delta na nangingibabaw sa buong mundo, ay maaaring magdulot ng matinding sakit o kamatayan, lalo na para sa mga taong may comorbidity, at sa gayon ang pag-iwas ay palaging susi.

BISA NG NAUNANG IMPEKSYON SA SARS-COV-2

Iminumungkahi ng paunang ebidensiya na maaaring tumaas ang panganib ng muling impeksyon sa Omicron.

Ibig sabihin, ang mga taong dati nang nagkaroon ng COVID-19 ay maaaring mas madaling ma-reinfect ng Omicron, kumpara sa iba pang variant ng pag-aalala, ngunit limitado ang impormasyon, ayon sa WHO.

Dagdag pa nila, Mas marami pang impormasyon tungkol dito ang magiging available sa mga darating na araw at linggo.

Infographic by Pamela Ramos, ABS-CBN News

EPEKTIBO PA RIN BA ANG BAKUNA?

Ayon sa organisasyon, nakikipagtulungan sila sa mga eksperto upang maunawaan ang potensyal na epekto ng variant na ito sa mga umiiral nang countermeasure, kabilang ang mga bakuna.

Ang mga bakuna ay nananatiling kritikal sa pagbabawas ng malubhang sakit at kamatayan, kabilang ang laban sa nangingibabaw na umiikot na variant, ang Delta, anila.

Paalala ng grupo na ang mga kasalukuyang bakuna ay nananatiling epektibo laban sa malalang sakit at kamatayan.

EPEKTIBO PA RIN BA ANG TESTS?

Nakikita pa rin ng malawakang ginagamit na mga pagsusuri sa PCR ang impeksyon sa COVID-19, kabilang ang ang Omicron variant.

Ang mga pag-aaral ay nagpapatuloy upang matukoy kung mayroong anumang epekto sa iba pang mga uri ng mga pagsubok, kabilang ang mga mabilis na pagsusuri ng antigen detection, anila.

EPEKTIBO PA RIN BA ANG MGA KASALUKUYANG TREATMENT SA COVID-19?

Ayon sa WHO, magiging epektibo pa rin ang Corticosteroids at IL6 Receptor Blocker para sa pamamahala ng mga pasyenteng may malubhang COVID-19.

Anila, susuriin ang iba pang mga paggamot upang makita kung mabisa pa rin ang mga ito dahil sa mga pagbabago sa mga bahagi ng virus sa variant ng Omicron.

Sa ngayon patuloy pa rin ang pananaliksik ng WHO hinggil sa bagong variant at hinihikayat nila ang mga eksperto na tumulong dito.

Narito ang ilan sa mga rekomendasyon ng WHO bilang aksyon sa banta ng Omicron variant:

Pagpapaunlad ng surveillance at sequencing ng mga COVID-19 cases

Pagbabahagi ng genome sequences sa publicly available databases, tulad ng GISAID

Pag-uulat ng initial cases o clusters sa WHO

Pagsasagawa ng field investigations at laboratory assessments para maintindihan kung ang Omicron ay may kakaibang transmission o disease characteristics, pati na rin ang impact effectiveness sa bakuna, therapeutics, diagnostics o public health at social measures.

Paalala rin ng WHO, ipagpatuloy ang pagsunod sa public health measures at mag-abot ng tulong sa iba't-ibang sektor.

Narito naman ang ilang paalala ng WHO sa mga indibidwal, sa kabila ng patuloy na banta ng Omicron variant:

Panatilihin ang physical distancing na hindi bababa sa 1 metro mula sa iba

Magsuot ng angkop na masks

Buksan ang mga bintana upang mapabuti ang bentilasyon

Iwasan ang mga lugar na hindi maganda ang bentilasyon o masikip

panatilihing malinis ang mga kamay

Umubo o bumahing sa isang baluktot na siko o tissue

Magpabakuna sa takdang panahon

