75 vaccination sites, binuksan sa Maynila

Nasa 75 vaccination sites ang kasali sa 3 araw ng 'National Vaccination Day' sa lungsod ng Maynila simula ngayong Lunes.

Ayon sa Manila Public Information Office, bukas ang halos lahat na mga bakunahan na ginagamit nitong nakalipas na mga buwan.

Pero paalala sa publiko, bawat vaccination site ay may nakalaan lang na priority group kaya mainam na ma check sa Facebook page ng Manila PIO ang detalye.

May 44 na health centers ang gagawing vaccination site para sa first at second dose ng priority group A1 hanggang A5 category lamang. Ilan sa mga health centers ay sa Parola, Somkey Mountain, Earnshaw, Pedro Gil at iba pa.

May 18 na mga public schools naman ang kasali rin sa programa. Ang mga public schools na ito o tinawag na community school sites ay para lamang sa mga menor de edad 12 to 17 years old at para sa booster shot ng A1 hanggang A3 category. Kasali dito ang Isabelo Delos Reyes Elementary School, Ramon Magsaysay High School, Sta. Ana Elementary School at iba pa.

May 3 private schools naman ang kasali rin sa bakunahan. Ito'y para lang sa 12 to 17 years old. Ang mga paaralan ay Manila Cathedral School, Holy Child Catholic School at La Consolacion College Manila.

May 4 na malls rin ang kasali sa bakunahan ng unang dose ng A1 hanggang A5 category at para sa mga minors na 12 to 17 years old.

Kasali rito ang SM San Lazaro, SM Manila, Robinsons Place Manila at Lucky Chinatown.

Anim na district hospitals naman ang kasali rin sa vaccination. Ang mga ito ay para sa lahat ng gustong magpabakuna. Pwede ang mga menor de edad 12 to 17 years old, first dose ng A1 hanggang A5 category at pwede rin dito ang booster shots. Kabilang sa mga ospital ang Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center, Sta. Ana Hospital, Ospital ng Sampaloc at Ospital ng Tondo.

Watch more on iWantTFC