Binabakunahan ang isang babae kontra COVID-19 sa Malolos, Bulacan nitong Nobyembre 29, 2021 bilang bahagi ng 3 araw na malawakang pagbabakuna sa bansa. Wena Cos, ABS-CBN News

MAYNILA (UPDATE) — Umarangkada ngayong Lunes ang 3 araw na national vaccination drive sa Pilipinas, kung saan 9 milyon ang target na mabakunahan kontra COVID-19.

Sa Marikina City, pinangunahan nina Health Secretary Francisco Duque III at Marikina Mayor Marcelino Teodoro ang ceremonial vaccination.

Hinikayat ni Duque ang publiko na samantalahin ang 3 araw na vaccine drive, lalo't natuklasan kamakailan ang panibagong COVID-19 variant of concern na Omicron, na posibleng mas nakahahawang uri ng virus.

Iginiit ni Duque na wala pa ang Omicron sa Pilipinas, pero naghahanda na rin ang pamahalaan dahil maging ang mga bansang naghihigpit ng border control ay napasok na ng variant.

Bahagi umano ng paghahanda ang pagpapataas ng COVID vaccination rate ng bansa.

Apat na vaccination site ang binuksan sa Marikina, kung saan mayroong partikular na site na magbabakuna sa mga may edad 12 hanggang 17, mga magpapa-booster, at magpapa-first dose.

Ayon kay Teodoro, sa kabila ng kakulangan sa hiringgilya sa buong mundo, sapat naman ang supply nito ng Marikina local government unit (LGU) para sa national vaccination days.

Sa Quezon City, 50 vaccination site naman ang binuksan, kabilang ang Batasan National High School.

Ayon sa mga nakapanayam sa Batasan National High School, nakumbinsi silang magpaturok dahil nakita naman nilang hindi nakaranas ng malalang side effect ang kanilang mga kakilalang naunang tumanggap ng bakuna.

Nangangamba rin anila silang hindi na makapasok sa mga mall at establisimyento pagdating ng Disyembre 1.

Sa Maynila, 75 vaccination sites ang binuksan para sa 3 na vaccination days, kabilang ang 44 health center na gagamitin para sa first and second dose ng priority group na A1 o health workers hanggang A5 o indigent citizen.

May 18 pampublikong paaralan naman na inilaan para sa pagbabakuna ng mga may edad 12 hanggang 17, at para sa booster shot ng A1 hanggang A3 group o mga taong may comorbidity.

Gagamitin ding vaccination site ang 4 na mall at ilang district ospital sa lungsod.

Nagpaalala ang Manila Public Information Office na bawat vaccination site ay may nakalaang priority group, kaya mas mabuting tingnan muna sa kanilang Facebook page ang mga detalye.

Pinapayagan umano ang walk-in basta magparehistro online sa manilacovid19vaccine.ph para makakuha ng QR code.

Sa Santa Rosa City, Laguna, dagsa ang mga magpapabakuna sa Santa Rosa Sports Complex at Enchanted Kingdom, 2 sa 8 vaccination site sa lungsod.

Sa dami ng mga nakapila sa sports complex, inilipat muna ang iba sa kanila sa iba pang vaccination site sa lungsod.

Target ng Santa Rosa LGU na makapagbakuna ng 60,000 tao sa loob ng 3 araw.

Sa pag-iikot ni Interior Secretary Eduardo Año sa lungsod, sinabi niyang matagumpay ang unang araw ng national vaccination days dahil sa dami ng mga nagtutulungan.

Sa Bulacan, dinagsa rin ang 2 provincial vaccination site: ang Bulacan Capitol Gymnasium at Hiyas Ng Bulacan Convention Center, na parehong nasa Malolos.

Sa Capitol Gymnasium babakunahan ang mga may edad 18 pataas at magpapa-booster shot, habang ang mga menor de edad naman ang tuturukan sa convention center.

Sa Consolacion, Cebu, binibigyan ng vitamins ang mga naturukan ng unang dose ng bakuna.

Tumanggap din sila ng claim stub dahil bibigyan din sila ng 5 kilong bigas pagkatapos ng 3 araw.

May pa-raffle din sa Cebu City sa unang araw ng vaccination day.

Dinagsa rin ngayong Lunes ang 561 vaccination sites sa Davao Region.

Hanggang alas-4 ng hapon, umabot sa 547,628 ang bilang ng mga nabakunahan sa unang araw ng vaccine drive, base sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Nasa 18 porsiyento ito ng target na 3 milyong inidbiduwal ngayong Lunes.

Pinakamaraming naitalang nabakunahan sa Calabarzon at Central Luzon.

Target ng pamahalaan na magkaroon ng 77 milyong fully vaccinated na tao sa Pilipinas bago matapos ang unang 3 buwan ng 2022.

Sa ngayon, 35.6 milyon pa lang ang itinuturing na fully vaccinated.

— May ulat nina Vivienne Gulla, Jekki Pascual at Wena Cos, ABS-CBN News