'Most wanted' sa Calabarzon patay sa engkuwentro sa Albay

Patay ang lalaking itinuturing na si 'most wanted' ng Calabarzon pulis matapos makanegkuwentro ng mga umaarestong pulis sa Daraga, Albay noong Nobyembre 28, 2020. Retrato mula sa Daraga Municipal Police Station

Patay ang isang lalaking dawit sa mga kaso ng pagpatay matapos makaengkuwentro ng mga umaarestong pulis sa Daraga, Albay gabi ng Sabado.

Kinilala ng mga awtoridad ang suspek bilang si Rodel Millena, 46 at itinuturing na No. 1 "most wanted person" ng Calabarzon police.

Nagkasa umano ng pag-aresto ang mga awtoridad laban sa suspek sa may Barangay San Ramon bandang alas-9 ng gabi.

Ayon kay Lt. Col. Ronnie Fabia, hepe ng Daraga police, nakiusap sila sa suspek na sumuko pero nagmatigas ito.

Kahit napapalibutan na umano ng mga pulis, tinangka umano ni Millena na tumakas at tinutukan ng baril ang isa pang pulis.

Nang hindi umano pumutok ang baril, kinuha umano ni Millena ang isang dalang granada pero inunahan na siyang barilin ng mga pulis.

Hinuli rin ang 2 kasamahan ni Millena na idinadawit sa mga ilegal na aktibidad.

May kasong direct assault with murder at direct assault with attempted murder na inihain laban kay Millena kaugnay sa isang insidente sa Tanay, Rizal noong 2018.

Nahaharap din siya sa 3 iba pang kaso ng pagpatay sa Bicol region.

-- Ulat ni Karren Canon, ABS-CBN News