Higit P300-K halaga ng 'shabu' nasamsam, 2 arestado sa Rizal drug bust

Natimbog sa buy-bust operation sa Rodriguez, Rizal ang 2 babae na nakuhanan ng higit P300,000 halaga ng hinihinalang shabu.

Ayon sa ulat ng Eastern Police District, ikinasa ng Marikina police ang operasyon laban sa 2 suspek — na may edad 31 at 32 — matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa mga ito.

Hinuli ang mga suspek matapos umano nilang bentahan ng ilegal na droga ang isang pulis na nagpanggap na buyer sa isang residential area sa bayan.

Nakuha sa mga suspek ang ilang sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 45 gramo at street value na P306,000, ayon sa pulisya.

Dinala ang mga suspek sa Marikina Police Station Custodial Facility.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News