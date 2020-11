COVID-19 cases sa Metro Manila posibleng umabot sa 1,000 kada araw

Mga motoristang dumadaan sa Antonio Street, Maynila noong Nobyembre 9, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News

Nag-aalangang pumunta sa mga mall, mag-out of town, at magsagawa ng malaking family reunion ang pamilya nina Juliet at Henry Maranon hangga't wala pang bakuna kontra COVID-19.

"Last year kasi lumalabas kami 'pag Pasko. Siguro ngayon, hindi na, sa bahay na lang magse-celebrate," ani Juliet.

"Nakakatakot pa rin na magtaas 'yong incident eh kaya medyo maingat din," sabi naman ni Henry.

Isa rin sa pinangangambahan ng OCTA Research Group — isang grupo ng mga ekspertong gumagawa ng mga rekomendasyon base sa COVID-19 data ng bansa — ang mga pagtitipon at overcrowding sa mga pasyalan ngayong Disyembre.

"'Yong mga social gathering is limited to 10 people. I'm not sure kung ma-implement natin 'yan. If we have social gatherings for 100 people, superspreader event 'yan," anang propesor na si Guido David, isa sa mga miyembro ng research group.

Naniniwala si David na dapat hayaan munang manatili ang general community quarantine (GCQ) status.

Hindi rin umano dapat payagan ang 100-percent capacity sa mga restaurant at pasyalan kahit Pasko.

Ayon kay David, posibleng pumalo nang hanggang 1,000 kaso ng COVID-19 kada araw ang Metro Manila kung hindi mag-iingat ngayong holiday season.

"It's very possible kung magkaroon ng increase, maging 400 cases, maging 800 to 1,000 cases per day by the end of December. That would be a serious increase," ani David.

Kahit GCQ nitong nagdaang mga linggo, tila balik-normal na ang situwasyon sa kalsada, at dami ng mga taong lumalabas at pumupunta sa mga mall sa Metro Manila.

Sa huling tala ng OCTA Research Team, 18 porsiyento ang itinaas ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila sa nagdaang linggo.

Na-monitor din ang pagdami ng mga kaso sa Bulacan, Pampanga, Quezon province at Laguna.

"Hindi pa naman alarming ang uptick na 'yan," ani David.

"'Di pa natin masabi kung dahil sa recent typhoon pwedeng nagka-transmission sa evacuation centers... puwedeng nagkaroon ng delay sa testing kasi sarado during the typhoon," aniya.

Naniniwala ang mga eksperto na matatagalan pa bago makabalik sa dati ang situwasyon sa bansa kahit magkaroon ng bakuna.

Patuloy ring pinag-aaralan ang tagal ng bisa ng bakuna at posibleng side effects nito.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News