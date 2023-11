MAYNILA - Bukod sa pagpapaputok ng baril sa isang bar sa Quezon City, sangkot din sa iba pang kaso si Lt. Col. Mark Julio Abong.

Ayon kay Philippine National Police PIO Acting Chief Col. Jean Fajardo, sangkot din si Abong sa isang hit and run incident noong 2022.

Giit naman ng opisyal na mayroon nang dismissal from the service ang kasong administratibo ni Abong kaugnay sa kinsangkutan nitong hit-and-run, pero hindi pa maisilbi ng PNP dahil umapela ito sa National Police Commission at kailangan pang tapusin ang proseso.



"We would like to confirm na 'yung kasong kinasangkutan niya, relating doon sa hit-and-run incident last year ay nakasuhan siya doon ng grave misconduct, grave neglect of duty and conduct unbecoming of a police officer," ayon kay Fajardo.

"This is aside doon sa criminal case na isinampa sa kanya na hanggang ngayon ay ongoing pa yung trial," dagdag nito.

"Naglabas po ng decision 'yang regional appellate board, affirming 'yung decision ng PLEB affirming 'yung dismissal from the PNP service ni Police Lt. Col. Abong last August 2023," paliwanag ni Fajardo.

"However, again, Police Lt. Col. Abong exhausted his administrative legal remedies. He filed a timely appeal before the Office of the Secretary of the Interio and Local Government. Kaya on the part po ng PNP, hindi po tayo makapag-issue ng any implementing orders hangga't hindi po natatapos nag proseso."

Dagdag pa ni Fajardo, hindi pwedeng magpadalo-sdalos ang PNP sa pagiisyu ng dismissal order laban kay Abong dahil nais nilang matiyak na hindi ito magagamit laban sa kanila para maibasura ang kaso nito.



“Kapag nag isyu po tayo ng dismissal order niya at mayroon pa pong pending appeal ay mate-technical po tayo, at pwede n'ya po itong gamitin na lusot po para kwestiyunin yung kanyang dismissal order at makabalik pa po sya sa serbisyo," aniya.



Nahaharap naman sa patong patong na kaso si Abong dahil sa pagwawala at pagpagpapaputok ng baril sa isang bar noong Linggo.

