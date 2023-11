MAYNILA -- Tukoy na ng Philippine National Police ang mga gunmen pati na ang mastermind na nasa likod ng pamamaril sa loob ng isang bus sa Nueva Ecija.



Ayon kay PNP PIO Acting Chief Col. Jean Fajardo, inihahanda na ang mga dokumento para masampahan na ng reklamo ang mga salarin pero tumanggi muna syang na magbigay ng buong detalye hinggil dito.

"Kinukumpleto na lamang 'yung mga papel and sinumpaang salaysay nung mga kaanak ng mga biktima," paliwanag ni Fajardo.

"Anytime this week, we are preparing na makapag-file ng case," dagdag nito. "As to the personalities, kung sino 'yung mga pa-file-an ng kaso, antayin natin kung sino-sino itong mga ito."

"But one thing I could assure you, kung sino 'yung file-an ng kaso ay is very confident na they got the correct persons involved, including the 2 gunmen at 'yung mastermind behind this incident."



Matatandaan na kapwa dead on the spot ang dalawang pasahero matapos pagbabarilin sa loob mismo ng bus ng dalawang lalaki.



Matapos ang pamamaril ay inutusan ng mga salarin ang bus driver na ihinto ang bus saka sila bumaba at tumakas.

