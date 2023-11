Malaysian arestado dahil sa kidnap for ransom sa Pasay

Timbog ang isang Malaysian national na sangkot umano sa pagdukot sa isang turistang Chinese sa Pasay City nitong Linggo ng gabi.

Sa ulat ng Pasay City Police Station, naglalaro ang biktima sa isang casino sa Parañaque noong Nobyembre 23, nang alukin ito ng dalawang Chinese na lumipat ng lugar.

“Lilipat daw sila ng casino kasi sa tingin nila parang malas ‘yung casino na napuntahan nila. While on their way, dinala siya sa isang hotel sa Pasay,” ayon kay PCpt. Dennis Desalisa, Chief Investigator ng Pasay City Police Station.

Binantaan siya ng mga ito na papatayin kung hindi ibibigay ang hinihinging ransom money na higit P1.6 million. Kinuha rin ng mga suspek ang kanyang cellphone at relo.

“Sinaktan siya at nag demand ng pera itong mga suspek sa kanyang pamilya. Nakapagpadala ng pera through electronic. Hindi pa siya pinakawalan,” sabi ni PCpt. Desalisa.

Tatlong araw na ikinulong sa hotel room ang biktima hanggang sa makakuha ito ng tiyempo na makatakas nang umalis ang dalawang Chinese at naiwan ang isang Malaysian national na nagbabantay sa kanya.

“Merong mga pulis na nagpapatrolya at nakahingi siya ng tulong. Doon agad narespondehan at ‘yung suspek ay kanilang naaresto. Naabutan doon sa hotel,” ayon kay PCpt. Desalisa.

Depensa naman ng suspek, napag-utusan lang siya ng kaibigang Chinese na samahan ang babae.

“Ang sabi nila natalo daw ‘yung babae sa casino. Ayun lang, sasamahan ko lang siya habang nag-aantay dun sa pera niya,” sabi ng suspek.

Na-inquest na ang suspek na mahaharap sa mga reklamong illegal detention, robbery, at physical injury.

Patuloy naman ang pagtugis ng pulisya sa dalawa pa niyang kasabwat.